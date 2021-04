Arenberger: Hranici pro otevření obchodů 3. května nedosáhneme

Praha - Hranice sta případů koronaviru na 100.000 obyvatel týdně podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) nebude nejspíš dosažena už v pondělí 3. května, ale až ke konci příštího týdne, ukazují to epidemické modely. Tato úroveň počtu nových případů je podmínkou pro otevření zbývajících obchodů. Od pondělí se ale podle něj otevřou služby ve formě jeden zákazník na jednoho provozovatele s testováním. U škol se bude postupovat dál po krajích.

"Služby budou celorepublikové, ale pokud budou v té době incidence 100 na 100.000 obyvatel, tak bychom mohli otevřít i zbytek obchodů, což je nějakých 24 procent prodejní plochy," uvedl ministr. Dnes se podle něj pravidla nastaví, ve čtvrtek je na dalším jednání vláda potvrdí. Nyní je v ČR 163 nakažených za sedm dní na 100.000 obyvatel.

Ve službách bude povinnost předložit negativní test. PCR test, za který si samoplátce zaplatí zhruba 1500 korun, bude platit sedm dní. Antigenní test z odběrového centra, který je hrazený jedou za tři dny z veřejného zdravotního pojištění, bude mít třídenní platnost.

Jen výjimečně bude podle ministra možné absolvovat samotest přímo v dané provozovně služeb. "Jenom v extrémně vzácných situacích, kdy se jedná třeba o starší lidi, kteří bydlí vedle té provozovny a mají do (testovacího) centra daleko a nemohou se tam dostat, tak výjimečně bychom byli schopni povolit i jednorázové otestování personálem," vysvětlil. Již dříve ministři mluvili o tom, že alternativou testu bude očkování nebo nákaza v posledních 90 dnech. Zatím ji ale lidé nemají jak prokazovat. Ministerstvo spolu s Národní agenturou pro komunikační a informační technologie (NAKIT) připravuje mobilní aplikaci, podobnou chystá i Hospodářská komora.

Z krajů se podle ministra k potřebnému výskytu nákazy blíží Středočeský kraj a Praha a jeden kraj na východě republiky, který ale nechtěl Arenberger specifikovat. Podle dat o nákazách má Pardubický kraj sedmidenní incidenci zhruba 161 případů na 100.000 obyvatel a Jihomoravský asi 174 případů.

"Pokud by v nějakém kraji byl konkrétní okres nebo jeden klastr, který by to tomu příslušnému kraji kazil, tak se pokusíme ho velmi důkladně identifikovat a zjistit, kde tam ten problém je a ten eliminovat, abychom dostali průměrné incidence co nejreprezentativněji," dodal Arenberger. Podle něj se bude přistupovat individuálně.

Po poklesu pod 100 nových případů nákazy na 100.000 obyvatel se dnes v Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském kraji otevřely školky pro všechny děti. Od příštího týdne by se ve všech regionech, které tuto hranici dosáhnou, mohly v rotační výuce vrátit druhé stupně základních škol. Bez rozlišení po krajích se vrátily v polovině dubna s rotační výukou první stupně základních škol a dnes k praktické výuce středoškoláci a studenti posledních ročníků vysokých škol.