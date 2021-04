Arenberger hájil před poslanci omezení pro setkávání nejvýše dvou lidí

Praha - Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) hájil dnes před poslanci zachování omezení pro setkávání nejvýše dvou lidí i po nedělním skončení nouzového stavu. Jde podle něho o důležitější opatření, než jsou jakákoli jiná. Omezení kontaktu lidí označil ministr za hlavní protiepidemický prvek. Jeho předchůdce Jan Blatný (za ANO) původně navrhoval, aby se od pondělí hranice zvýšila na deset lidí ve vnitřních prostorách a na 20 lidí venku.

Epidemiologové podle Arenbergera upozornili na to, že takové uvolnění by mohlo situaci zhoršit i v souvislosti s pondělním otevřením části škol. Do pohybu se dalo 400.000 dětí i jejich rodiče, což podle ministra představuje významné epidemické riziko. "Považovali jsme za vhodné problém napravit a vrátit se k původnímu omezení setkávání," řekl ministr.

Policisté přitom dnes oznámili, že omezení pro setkávání nebudou venku ani uvnitř kontrolovat, protože opatření se podle ní může vztahovat jen na hromadné akce. Náhodných a neorganizovaných setkání se restrikce podle policie týkat nemůže.

Poslanec TOP 09 Dominik Feri míní, že není udržitelné, aby ministerstvo zdravotnictví uvádělo něco jiného než policie. Ministra se ptal mimo jiné na to, jak je to se setkáním více lidí například v parku, v bytě, na chalupě nebo při rekreačním sportování. "Já to nevím," konstatoval Feri.

Výklad policie je podle Arenbergera prakticky shodný s představou ministerstva zdravotnictví. Jak uvedl, neměl by radost, kdyby mu vtrhlo do bytu komando. Lidé by se podle něho měli setkáním vyhýbat. "Situace není dobrá a jen ti největší furianti by si doma udělali mejdan," řekl. Míní například, že piknik kamarádů v parku už by mohl být nedovolenou hromadnou akcí.

"Vydal jsem opatření, které bylo bez vady, alespoň podle našich právníků," pokračoval Arenberger. Z odborného lékařského hlediska bylo opatření podle ministra v pořádku. "Jestli je to správné po stránce právní, to nedovedu jako lékař posoudit," podotkl. Opatření konzultoval s ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD), který řekl, že je bude respektovat.

O dalším uvolňování protikoronavirových restrikcí mluvil ministr zdravotnictví jen obecně. Systém se ve spolupráci s epidemiology podle něho připravuje. Uvedl také, že uvítá konzultace s opozicí. "Potřebujeme všechny chytré lidi k tomu, aby nám v této situaci pomohli," dodal.

Prioritou je podle Arenbergera školní docházka. Konkrétní data ale nechtěl předjímat a zdůvodňoval to tím, že je předpovědět nelze, nechce proto poslancům dávat přehnanou naději. "Je to celkem inteligentní virus, je schopen mutovat,“ řekl na adresu nového typu koronaviru.

Feri podotkl, že Sněmovna se nedozvěděla vůbec nic, vláda podle něho evidentně žádný plán nemá. "To je ohlušující prázdnota," konstatoval.