Arenberger chce schválené vakcíny, Sputnik připouští v rámci studie

Praha - Nový ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) chce do ČR dostat hlavně registrované vakcíny. O ruskou očkovací látku Sputnik V a jiné neschválené preparáty by se stát mohl zajímat při klinickém zkoušení postupem respektovaným úřady Evropské unie, prohlásil Arenberger po dnešním uvedení do úřadu.

Premiér Andrej Babiš (ANO) novinářům řekl, že ČR čeká na schválení Sputniku Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA). "Ze zákona stát nemůže nakupovat jiné vakcíny, než které nakoupil od Evropské komise," uvedl. Arenberger řekl, že se ve věci plně ztotožňuje s Babišem.

Novým ministrem zdravotnictví se stal ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Petr Arenberger (62). Do funkce ho na Pražském hradě jmenoval prezident Miloš Zeman, který předtím odvolal dosavadního ministra Jana Blatného. Babiš nového šéfa úřadu uvede do funkce ještě dnes. Od úterý se spekulovalo i o osudu ministra školství Roberta Plagy (za ANO). Ten ale i nadále zůstává ve své funkci.

O konci Blatného se mluví delší dobu. Babiš mu poslal několik vytýkacích dopisů. Kritizoval ho mimo jiné za podle něj příliš přísné podmínky pro podávání experimentálních léků na covid-19 nebo za postup při tendru na testy pro školy. Odchod Blatného z čela zdravotnictví požadoval Zeman kvůli ministrovu postoji k ruské vakcíně Sputnik V.

Arenberger je ředitelem Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze od 1. října 2019. O tom, že nahradí Blatného, se spekulovalo už v březnu. Arenberger tehdy řekl, že by případnou nabídku zvažoval. "Ambici být ministrem nezbytně nutně nemám, ale kdyby bylo potřeba, tak mě znáte, že já rád pomáhám všem," uvedl tehdy.

Na rozdíl od Blatného, který zastával rezervovaný postoj k ruské vakcíně proti covidu-19, také připustil, že by zájemcům umožnil, aby se Sputnikem V očkovali v rámci klinického zkoušení. Stačil by souhlas etické komise a Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Zeman dnes při jeho jmenování uvedl, že se v případě ruské a čínské vakcíny nemá nechat otrávit ideologickou hysterií.

Video: Novým ministrem zdravotnictví se stal lékař Arenberger

07.04.2021, 13:18, autor: ČTK/Hynek Beran, zdroj: ČTK