Arenberger bude informovat o epidemické situaci či očkování na školách

Praha - Ministr zdravotnictví Petr Arenberger se na dnešním briefingu vyjádří k aktuální epidemické situaci, očkovací strategii, testování ve školách, kontrolách krajských hygienických stanic a plánu obnovování provozů. ČTK bude tiskovou konferenci naplánovanou na 13:00 vysílat živě.

Vláda ve čtvrtek rozhodla o dalším otevírání škol, obchodů, služeb, kulturních institucí a dalších oblastí života, které byly mnoho měsíců uzavřené kvůli epidemii koronaviru. Po víkendu se budou moci do základních škol vrátit žáci druhého stupně a nižších ročníků víceletých gymnáziích v sedmi krajích, a to Královéhradeckém, Plzeňském, Karlovarském, Středočeském, Libereckém, Pardubickém kraji a v Praze. Týden se budou učit ve škole, týden z domova. Do školek mohou v těchto regionech chodit už všechny děti, nejen předškoláci, otevřou se tam také galerie a muzea. Všechny obchody a služby budou moci otevřít 10. května, a to bez ohledu na vývoj epidemie.

Ve stejný den se mají otevřít zbývající mateřské školy a rotační výuka starších žáků by měla začít i ve zbytku země. Ministerstvo zdravotnictví si ale vymínilo výhradu rozhodnout jinak, pokud by se epidemie v některém regionu ještě zhoršila.

Od pondělí se budou zaměstnanci škol a děti z prvních stupňů ZŠ testovat na covid-19 už jen jednou týdně, žáci druhého stupně po návratu do škol dvakrát. Hrozící nedostatek testů ve školách má prozatím vyřešit 185.000 sad testů na covid-19, které Správa státních hmotných rezerv (SSHR) původně nakoupila pro testování úředníků. Správa ve středu znovu vypsala zakázku na 5,6 milionu testů do škol. Minulý tendr musela zrušit, žádný ze čtyř zájemců totiž nesplnil podmínky. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) novinářům řekl, že po úpravě testovacího schématu by měly testy školám stačit do 17. května, kdy má dorazit první část dodávky z nového tendru. Povinné testování ve firmách má pokračovat do konce června.

Epidemie v Česku už několik týdnů ustupuje, reprodukční číslo se drží pod hodnotou jedna. Ve středu přibylo 2483 potvrzených případů onemocnění covid-19, oproti stejnému dni minulého týdne to bylo téměř o 16 procent méně. V nemocnicích je poprvé od poloviny října méně než 3000 pacientů s koronavirem. Snížení počtu hospitalizovaných k hranici tří tisíc uváděla dříve vláda jako hlavní parametr pro další uvolňování, nyní se řídí hlavně počtem nových případů na počet obyvatel za poslední týden.