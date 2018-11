Monínec (Příbramsko) - Rekreační areál Monínec u Sedlce-Prčice na Příbramsku se v sobotu otevře lyžařům. Lyžovat se zatím bude na 600 metrů dlouhé horní části hlavní sjezdovky a v dětském skiparku. Zasněžování zajišťuje technologie umožňující výrobu sněhu i při teplotách nad nulou, uvedl dnes mluvčí střediska Radek Polák.

Areál návštěvníkům nabídne denní lyžování od 09:00 do 16:00 a večerní od 18:00 do 21:00. Denní lyžování bude zpočátku k dispozici od pátku do neděle a večerní od úterý do soboty. V ostatní dobu bude areál k dispozici především tréninkům mládežnických družstev Svazu lyžařů ČR.

Postupně se budou zasněžovat obě sjezdové trati, hlavní sjezdovka je dlouhá 1,2 kilometru a hotelová měří 170 metrů. "Pokud nám to počasí umožní, pokusíme se otevřít celou hlavní sjezdovku ještě před vánočními svátky. Už nyní si lze ale na její horní části zajezdit jak v rámci večerních, tak pátečních či víkendových lyžování. Postupně budeme provoz spouštět i v ostatní dny. Ceny základních skipasů přitom zůstávají stejné, jak tomu bylo v minulé sezoně," uvedl ředitel areálu Jaroslav Krejčí.

Do nové zimní sezony areál investoval 69 milionů korun. Pořídil například tři nová zasněžovací děla k hlavní sjezdovce. K dalším změnám patří přemístění školního skiparku na levou část svahu, kde bude pro výuku větší prostor. Svah je vybavený jezdicím pásem, vlekem poma a novou menší budovou sloužící jako zázemí a půjčovna pro školu. V rozšířené budově u dolní stanice lanovky se otevře půjčovna lyžařského vybavení a menší prodejna. Součástí této budovy bude i herna pro děti s možností hlídání.

Největší investice, ve výši 40 milionů korun, směřovala do vedlejší budovy hotelu s názvem Nová Javorka, která poskytne ubytování až pro 54 lidí včetně handicapovaných. V Javorce bude také konferenční místnost a zázemí pro horní lyžařskou půjčovnu a lyžařskou školu.

Areál opět umožní zvýhodněné lyžování všem, kteří si skipasy koupí on-line. Zatímco u pokladny bude stát celodenní skipas v hlavní sezoně 595 korun, přes e-shop zájemce zaplatí o 50 korun méně. Dětský skipas bude stát u pokladny 480 a přes e-shop 430 korun.