Plzeň - Plzeňští architekti kolem spolku Pěstuj prostor požadují u nových staveb diskusi s odbornou i laickou veřejností. Nelíbí se jim například dokončovaný prostor před hlavním vlakovým nádražím, památkově chráněnou secesní výpravní budovou z roku 1907. Asfaltovou plochu, téměř bez zeleně a dalších vzhledných prvků, podle vedení města požadovaly České dráhy pro autobusy náhradní dopravy. Prostor postrádá smysl, který měl před více než 100 lety, kdy byl koncipován jako vstupní brána do města; dokončované řešení je velmi utilitární a promarněná šance, řekl ČTK architekt Petr Klíma.

Podle jeho kolegy Marka Siváka tam nemusel být na celé ploše asfalt. "Předprostor se dal udělat i v dlažbě," uvedl. Podle architektů je na Západě běžné, že pěší i doprava fungují na jednom povrchu, který je vybudovaný z dlažby. Jako další příklad "betonové skvrny" uvedli plochu stovek metrů čtverečních betonové dlažby v části Skvrňany u bývalého obchodního střediska Volha, kde je jen pár stromů. "Na lavičkách tam nikdo nesedí, je to strašně smutné místo," řekl Sivák. Peníze, které se ušetřily na kvalitním projektu, podle něho spolkla nevzhledná dlažba, která navíc neplní environmentální funkce jako vsakování a využití dešťové vody.

"Jde o projekt (obnova prostoru před nádražím), který je starý více než deset let," řekl náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí Petr Náhlík. Podle něj tam stromy budou, ale nesázejí se v horkém létě, ale až na podzim. Tam, kde se projde podchodem od Americké třídy, je připravena výsadba asi 18 stromů, uvedl.

"Nositelem projektu byly původně České dráhy, které byly majitelem objektů do července 2016, poté je převzala SŽDC. A zásadní podmínkou drah i policie tehdy bylo, aby v prostoru před nádražím mohly parkovat autobusy pro náhradní dopravu," uvedl Náhlík. I když vedle nádraží postaví město do konce roku autobusový terminál Šumavská, tak ten zcela zaplní běžná doprava. Železniční uzel Plzeň včetně nádražní budovy bude dále několik let přestavován a výluk bude ještě hodně. Kromě parkoviště pro autobusy tam bude 63 míst pro automobily.

Pěstuj prostor chce kvalitní architekturu v Plzni a veřejnou debatu k zásadním stavbám. K výzvě spolku, zveřejněné v září na webu a facebooku, se již připojily desítky osobností, odborníků i obyvatel. Iniciativa, která má za cíl zpříjemnit prostředí ve městě, vznikla po široké diskusi. "Skutečně kvalitních projektů je v Plzni stále jako šafránu. Přitom by mohly stát podobné nebo i menší peníze než realizované projekty. Rozdíl je hlavně v přístupu, opravdu chtít to udělat dobře, participačně a s kvalitními architekty," dodal Sivák.