Architekti představili zastupitelům novou podobu ostravského mrakodrapu

Ostrava - Do sedmi let by v Ostravě mohl vyrůst mrakodrap, který se má stát novou výraznou dominantou města. Jeho upravenou podobu architekti představili zastupitelům na dnešním jednání. S městem se zároveň musí dohodnout na úpravách původní kupní smlouvy, protože aktualizovaný architektonický návrh porušuje nastavené regulační podmínky. Budova totiž překračuje původně vymezené území pro stavbu a ovlivňuje tak rovněž příjezd do lokality Nové Karoliny, který bude upraven. Podle architektů i vedení města jsou ale navržené změny pozitivem. Dodatkem smlouvy by se zastupitelé měli zabývat na říjnovém zasedání.

"Dnes jsme jednali o záměru úpravy kupní smlouvu ve smyslu překročení původně nastavených regulačních podmínek. Když jsme vyhlašovali záměr prodeje (pozemku), definovali jsme, že ta zástavba má být na určité ploše, která byla podle územního plánu určená pro funkci bydlení a služby. Na základě toho předloženého architektonického návrhu říkáme, že těmi doprovodnými stavbami, kterými se doplňuje hlavní objekt, se mohou dostat i do ploch, které jsou určené pro komunikace," řekla náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová (ANO).

Nově představený návrh se značně liší od původního záměru, který počítal se vznikem dvou věží, zatímco nyní jde o dominantní objekt připomínající písmeno X, případně přesýpací hodiny. "Považuji za velký přínos, že návrh nyní pracuje právě s okolním veřejným prostorem a napojuje Frýdlantské mosty přímo k tomuto objektu," uvedla Bajgarová. Podle ní i architektů se tak novým návrhem zmenšují bariéry, které nyní v lokalitě jsou.

Podle architekta Michala Krištofa z architektonického ateliéru Chybik+Kristof Architects & Urban Designers jsou změny u obdobných projektů zcela běžné a dospělo se k nim po spolupráci s městem a dalšími odborníky, například na statiku budov. "Začali jsme řešit více a více parametrů toho návrhu, a proto ta změna," vysvětlil Krištof. Podle něj nově navržená budova mnohem lépe naváže na okolní prostranství. "Jsou tam dvě největší změny. Jedna je ve tvaru toho objektu a druhou je celé řešení parteru toho objektu. Hlavní naší ambicí bylo udělat z celého toho území kus města a hlavně zmenšit dopad Frýdlantských mostů na celý vstup do města, kdy víme, že to je katastrofa. Je to obrovská bariéra," řekl Krištof.

Domnívá se, že pro řadu lidí byl původní návrh dvou věží těžko uchopitelný a nerozuměli mu. Architekti chtěli, aby nový návrh byl pro veřejnost více srozumitelný. "Snažili jsme se mu dát nějakou jednodušší formu. Došli jsme k tomu, že jde o dům, který má vlastně tvar X, které je v polovině rotované, tedy něco jako přesýpací hodiny," doplnil architekt. Mrakodrap by měl kombinovat řadu funkcí. Na vrcholu se počítá s veřejně přístupnou vyhlídkou i restauracemi, jeho součástí ale mají být rovněž komerční i zábavní prostory, kanceláře, hotel, kongresové sály i byty či wellness zázemí. Objekt má být vysoký 235 metrů a měl by mít 56 pater, měl by tak být nejvyšší budovou v Česku.

Budova má stát na pozemku podél ulice 28. října v blízkosti obchodního komplexu Nová Karolina, který je přezdíván Slza. Pozemek loni koupila ostravská firma RT Torax, která na něm chce vybudovat mrakodrap. Město už při prodeji pozemku avizovalo, že na něm chce nový výškový objekt. Podle mediálního zástupce firmy Jindřicha Vaňka se počítá s náklady v řádech nižších miliard korun. "Nás nyní čeká dokončení jednání o kupní smlouvě. Čeká nás dlouhé vyjednávání se všemi dotčenými úřady, včetně hasičů. Odhadujeme, že příští dva až tři roky budeme projektovat a poté bude stavba zahájena. Samotná hrubá stavba by mohla trvat okolo 20 měsíců. Reálný termín zprovoznění je 2027 až 2028," řekl Vaněk.