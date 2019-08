Architekti: Budování zelených střech ve městech je už nutností

Praha - Budovat v českých městech mnohem víc zelených střech, které v létě snižují teplotu a zadržují dešťovou vodu, se už stává nutností. Na diskuzi Zelené ostrovy uprostřed města se na tom v pražské Lucerně shodli architekti. V Praze by měla péči o stromořadí v ulicích pomoci zlepšit nová odborná pracovní skupina, kterou v současnosti připravuje Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR), řekl na debatě vedoucí kanceláře IPR Jan Richtr.

Nový tým odborníků, včetně urbanistů a krajinářů, by měl připravit metodiku, která pomůže zlepšit zakládání a péči o pouliční stromořadí. "Je to palčivý problém. V Praze je hodně správců a jejich práce není koordinovaná. Pracovní skupina bude řešit i nové technologie, aby stromy dokázaly v ulicích města prosperovat," uvedl Richtr.

Aby se prosadily postupy, které pomohou zlepšit městské mikroklima, je magistrát ochoten "sáhnout" i do pražských stavebních předpisů, uvedl pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Jak konkrétně, ale neřekl.

Vnímání vegetačních střech, které pomáhají řešit dopady klimatických změn v přehřívajících se městech, je podle architektů stále bráno jako něco exotického. Často jim nejsou z různých důvodů nakloněni památkáři ani úředníci a kvůli špatné informovanosti mnohdy i laická veřejnost.

"Letošní rok definitivně ukázal, že zelené střechy, které my architekti prosazujeme již desetiletí, nejsou žádným módním nesmyslem, ale že jde skutečně o přežití. Tepelné ostrovy, které města vytvářejí, mohou zahubit kulturu, která v nich žije," řekl ČTK předseda České komory architektů Jan Kasl. Stejně jako zelené střechy by městům podle něj prospěly i přírodní zelené fasády, jež tvoří změkčující estetický prvek, pohlcují škodliviny, oxid uhličitý a zachytávají polétavé částice.

U zelených střech odborníci vyzdvihli i fakt, že jde o relativně levný způsob, jak snížit teplotu ve městě až o deset stupňů. Navíc přitahují i návštěvníky a potenciální investory. Neshodli se ale v tom, zda by jejich budování mělo být povinné. Kasl by pro zavedení povinnosti pro velké investory a komerční sektor byl. Pravidla by se ale měla určovat zejména na komunální úrovni, dodal. Pro veřejnost by podle něj ze strany města mohla vzniknout dotační podpora. Podle odborníků má zelené střechy smysl budovat nejen ve velkých městech, ale i na vesnicích.