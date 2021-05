Archeoskanzen v Nasavrkách staví dům náčelníka

V keltském archeoskanzenu v Nasavrkách na Chrudimsku vzniká nová stavba, dům náčelníka (na snímku z 4. května 2021). Hrubá stavba by měla být dokončena do června.

Nasavrky (Chrudimsko) - V keltském archeoskanzenu v Nasavrkách na Chrudimsku vzniká nová stavba, dům náčelníka. Keltové se při stavbách inspirovali antickou kulturou. Náčelníkovo obydlí bude kompletní v hlavní sezoně. Skanzen letos slaví desetileté výroči, k jubileu chystá v novém objektu výstavu, řekl předseda spolku Boii Ondřej Vojtíšek.

"Návštěvníci se seznámí s tím, jak skanzen vznikl. Také se chystáme otevřít nový Hostinec U dubového Kelta, který nabídne potřebné zázemí návštěvníkům i účastníkům akcí a v patře také prostor pro skupinové programy pro školy," uvedl Vojtíšek.

Stavba celodřevěné stavby začala loni v září. Příprava materiálu trvala do prosince. Od ledna začala montáž. Dům má rámovou konstrukci, který leží na podezdívce, do rámu jsou vsazené otesané sloupy z trvanlivého dubového a jedlového dřeva.

"Je to vrchol keltské kultury, náčelník musel mít něco, co se podobalo římským stavbám, mělo pravé úhly, aby to působilo zámožně a trochu anticky. Antický svět nedobyli, ale byl pro ně vzorem," řekl Jan Klouda ze spolku Boii.

Dům zhotovuje odborná firma s pomocí moderních nástrojů, jako je motorová pila. S použitím dobových nástrojů by stavba trvala mnohem déle, odhadem tři čtyři roky. "Výsledek má evokovat keltskou stavbu. Každá stopa po motovorové pile se zaseká sekerou, aby působila autenticky. Experimentální stavbu (s použitím dobových nástrojů) si necháváme na menší stavbu, která tady časem vznikne," řekl Klouda.

Zhruba v polovině května přijede maďarská firma, která položí rákosovou střechu. Spolupracovala se skanzenem již při předchozích projektech. "Mají speciální linky a kombajny na sklízení a třídění rákosu, mají know how," řekl Klouda. Hrubá stavba by měla být dokončena do června. Dřevo pak ještě musí seschnout. Někdy v červenci tam skanzen instaluje výstavu k deseti letům.

"Potom skončení výstavy dům vybavíme dobově, ohniště, jiskrolap, posezení, ale nebude tam všechno obvyklé vybavení. Vybavíme ho jinak, víc expozičně, vystavíme tam například keltské štíty od 450 let před naším letopočtem až po rok nula, to samé meče, keramiku," řekl Klouda.

Od soboty se po uvolnění opatření proti koronaviru skanzen otevře návštěvníkům, otevřeno zatím bude mít o víkendu. Skanzen je soukromý, nezřizují ho samosprávy nebo ministerstvo kultury. V covidové době to přínáší spolku větší problémy. Nedostává covidové dotace a nemá příjmy. Dočasně proto propustil všechny pracovníky, musí ale platit minimálně údržbáře.

"Z původně dobrovolnické poloamatérské aktivity tady máme téměř profesionální instituci. Domluvili jsme se na oficiální spolupráci s našimi muzei, abychom pomohli zaručit odbornou úroveň archeoskanzenu, a v krajské radě budeme hledat cesty, jak jim alespoň částečně pomoci překonat toto kritické období," řekl náměstek hejtmana Roman Línek (Koalice pro Pardubický kraj).

Loni kraj poskytl skanzenu milion korun, město Nasavrky dalo půl milionu korun, až 500.000 korun ještě archeopark musí na investice získat. "Keltský archeoskanzen se stal za dobu své existence trvalou součástí turistické mapy Pardubického kraje. Jsou do značné míry závislí na ochotě a nadšení dobrovolníků. Budeme se proto snažit jim pomoci s propagací ve spolupráci s Destinační společností Východní Čechy," řekl krajský radní Alexandr Krejčíř (ODS).