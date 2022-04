Archeopark pravěku Všestary láká na experimenty s kamenem a se stavbou lodí

Všestary (Hradecko) - Archeopark pravěku Všestary na Hradecku dnes zahájil sezonu. Lidem chce především ukázat nové archeologické experimenty při zpracování kamene a stavbě pravěkých lodí. Správci archeoparku věří, že návštěvnost se letos vrátí na hodnoty před epidemií koronaviru, kdy činila kolem 15.000 lidí ročně. V uplynulých dvou letech návštěvnost kvůli covidovým restrikcím klesla asi na 8000 návštěvníků. ČTK to řekl ředitel archeoparku Radomír Tichý.

"Školní exkurze, kterých kvůli epidemii v minulých dvou letech výrazně ubylo, se opět hlásí. Dopolední exkurze jsou do konce června obsazené, volné jsou ještě odpolední termíny. Školy si již rezervují i podzimní exkurze," řekl Tichý.

Pro školy bude archeopark do 30. června otevřený ve všední dny denně. Pro veřejnost bude do konce června otevřeno vždy o víkendech, o letních prázdninách od úterý do neděle. Na neděli 8. května archeopark chystá akci Den rodiny v pravěku, kdy si děti i dospělí budou moci vyzkoušet různé pravěké technologie.

Návštěvníky bude letos archeopark lákat na přípravu projektu Monoxylon IV. Při něm budou lidé svědky výroby repliky pravěkého člunu z jednoho kusu kmene, takzvaného monoxylonu, na kterém se archeologové pokusí příští rok přeplout Egejské moře. Plavidlo již archeologové tesají z kmene dubu dlouhého přes 11 metrů na parkovišti u archeoparku. Expedice Monoxylon IV naváže na námořní výpravy experimentálních archeologů v dlabaných člunech z let 1995, 1998 a 2019. Jejich cílem je udělat si představu o tom, jak před 9000 lety ve Středomoří vypadala zemědělská kolonizace.

Experimenty při výrobě kamenných nástrojů a předmětů archeopark prezentuje na dnes otevřené výstavě. Pokusům se archeologové věnovali zejména v době pandemie, kdy na ně měli více času. Například vrtáním, broušením či řezáním strávili stovky hodin. Snažili se dokázat, jakým způsobem v mladší a pozdní době kamenné byli lidé schopni jednoduchými nástroji provrtat nejrůznější druhy tehdy používaných hornin a vyrábět vrtané kamenné sekery.

"Výstava je příběhem od kamenného polotovaru přes jeho zpracování až do finální podoby repliky artefaktu. Během sezony budou k výstavě doprovodné programy s praktickými ukázkami a také komentované prohlídky výstavy," řekl ČTK Martin Drahorád z archeoparku. Výstava přiblíží například i výrobu prestižních kamenných náramků z kalcitického mramoru, který se těžil na Sázavě a zpracovával na sídlištích ve středních a západních Čechách.

Archeopark pravěku Všestary, jehož výstavba stála 40 milionů korun, se veřejnosti otevřel v roce 2013. Kromě hlavní budovy s expozicí pravěku jej ve venkovní části areálu tvoří více než deset replik pravěkých objektů, včetně rondelu či neolitického domu.

Zřizovatelem archeoparku je Královéhradecký kraj spolu s Univerzitou Hradec Králové. Kraj archeopark v době epidemie v roce 2020 podpořil mimořádnou dotací, později archeopark kvůli úsporám musel zrušit jedno pracovní místo.

