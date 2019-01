Brno - Rozsáhlý archeologický průzkum zahájili odborníci ze společnosti Archaia Brno navzdory silným mrazům na ulici Dornych v Brně. Na parcele, kde stával hotel Metropol a která je prázdná od konce 90. let, má vyrůst konferenční hotel Clarion. Archeologové momentálně zkoumají nálezy ze starší doby železné. ČTK to řekl Václav Kolařík ze společnosti Archaia.

"Zatím kopeme v suterénech bývalých sklepů z 19. a 20. století. Jedním z nejzajímavějších nálezů jsou pozůstatky textilního stavu ze starší doby železné, tady u nás označovaná jako horákovská kultura. Jde o opracované kameny, které držely pohromadě osnovu a jedno závaží, které ji zatěžovalo," popsal Kolařík.

Pro archeology je lokalita velmi cenná, protože byla pravděpodobně osídlena nepřetržitě od pravěku až do současnosti. "Nachází se na břehu někdejšího ramene řeky Svratky, které bylo později upraveno na Svratecký náhon. Místo bylo pro pravěké zemědělce příhodné, byla to sprašová návěj na břehu řeky. Kolem Dornychu až do centra Brna na ulici Josefskou se táhne velké sídliště z mladší a pozdní doby bronzové a starší doby železné," upřesnil Kolařík.

K pozůstatkům mladšího osídlení se zatím archeologové nedostali, jsou v menší hloubce a kvůli počasí jsou zamrzlé. "Očekáváme, že se tady zachovalo předměstí Brna nazývané Před židovskou bránou, kde se sdružovali sladovníci a pivovarníci. Očekáváme, že tam najdeme pozůstatky středověkých sladoven. Ze starších období očekáváme raně středověké i velkomoravské objekty, už i ty registrujeme v někdejších sklepích," dodal archeolog.

Průzkum probíhá na dvou parcelách, jedna je prázdná od roku 1996, druhá, na níž stával hotel Metropol, od roku 1997. V místě se už na konci 90. let mělo stavět a Moravské zemské muzeum tehdy zahájilo menší průzkum, na který archeologové navazují. Z plánů ale sešlo a průzkum nebyl dokončen. Odborníci na místě zůstanou do konce srpna.