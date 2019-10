Archeologové v Louckém klášteře odkryli hroby z 15. a 16. století

Znojmo - Archeologové postupně dokončují průzkumy ve Staré škole ve Znojmě, která je součástí Louckého kláštera. Našli zde především řadu hrobů lidí, kteří v klášteře žili. Nejpravděpodobněji jde o mrtvé z 15. a 16. století. Našli však i kosti novorozence patrně z 11., či 12. století, který zde byl pohřbený ještě před vznikem kláštera, řekl ČTK vedoucí průzkumu ze společnosti Archaia Pavel Staněk.

Fotogalerie

Průzkum v části kláštera je možný díky tomu, že město Starou školu rekonstruuje. Archeologové odkryli základ zaniklého západního křídla ambitu i románské architektonické prvky. Klášter sloužil řádu premonstrátů od konce 12. století, kdy jej založil český kníže Konrád II. Ota, zanikl v roce 1784 nařízením císaře Josefa II.

"Nyní se pohybujeme v bývalém rajském dvoře a dokumentujeme hroby. Ten, který patří novorozenci, souvisí ještě s osídlením před vznikem kláštera. Patrně zde byla nějaká osada u brodu přes řeku. Ale zatím není možné dávat její vznik do souvislosti s příchodem znojemských Přemyslovců," uvedl Staněk. Přemyslovci založili znojemský hrad na konci 11. století. Archeologové s přesnější datací nálezů čekají až na chvíli, kdy antrolopogové kosterní ostatky prozkoumají a také na to, až se detailně prozkoumá nalezená keramika. "Některé nálezy vypadají ještě starší, možná jsou i z 10. století," řekl Staněk. Po výzkumu budou ostatky znovu pohřbeny, obvykle se to dělá na nejbližším hřbitově,

Výzkum má skončit už během příštího týdne. "Máme tu nález středověkého sklepa, jehož chodba překračuje hranici stavební jámy. Pokusíme se zjistit její průběh a také funkci sklepa," řekl Staněk.

Loucký klášter je podle něj bohatým zdrojem dalších budoucích průzkumů. "Například východní křídlo, kde se dělaly jen menší sondy na přelomu 20. a 21. století. Potenciál je velký, ale zatím není důvod," řekl Staněk. Podle něj je možné, že se další desetiletí žádný další průzkum dělat nebude.