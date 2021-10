Archeologové objevili v Mexiku téměř nedotčenou mayskou kánoi

Mexiko - Archeologové objevili při vykopávkách v Mexiku přes 1000 let starou kánoi vyrobenou příslušníky mayské civilizace. Dřevěná loď dlouhá asi 1,6 metru se našla v jednom z krasových jezírek poblíž pozůstatků chrámového města Chichén Itzá na poloostrově Yucatán, a právě proto se zachovala prakticky nedotčená. Informovala o tom agentura Reuters.

Podle archeologů jde o první nález kompletní lodě z doby mayské říše a podle nich se dá předběžně datovat zhruba do let 830 až 950 našeho letopočtu, kdy byla říše téměř před rozpadem. Další detaily o přesné době vzniku, technologii výroby a použitém dřevě by měla přinést analýza, na níž se budou podílet rovněž odborníci z pařížské univerzity Sorbonna.

Mexický národní archeologický ústav (INAH) odhadl, že kánoe se používala buď pro přepravu vody, nebo pro uchování obětin.

Archeologové teď mají hodně práce kvůli průzkumům, které provázejí stavbu nové železniční trati. Ta má na poloostrově Yucatán spojit významné mayské památky s letoviskem Cancún, a přitáhnout tak na jih Mexika více turistů.