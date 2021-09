Archeologové našli zřejmě nejstarší otisky lidských chodidel v Severní Americe

Ilustrační foto - Britští vědci objevili otisky lidských chodidel staré 800.000 let, což z nich činí jeden z nejstarších dokladů přítomnosti předků moderního člověka na evropském kontinentu. Stopy pravěkých lidí loni našel vědecký tým na západním pobřeží Anglie poblíž Happisburghu.

Washington - Archeologové objevili v Novém Mexiku otisky lidských chodidel staré přibližně 23.000 let, což z nich činí zřejmě nejstarší otisky dokládající přítomnost předků moderního člověka v Severní Americe. Informovala o tom agentura Reuters.

Provozovatelé parku nalezli první otisky již v roce 2009 ve vyschlém jezeře v národním parku White Sands. Vědci z americké geologické služby (USGS) ale teprve nedávno analyzovali semínka zachycená ve zkamenělinách a zjistili, že jejich přibližné stáří je asi 22.800 až 21.000 let.

Zjištění mohou pomoci objasnit záhadu, kdy do obou Amerik přišli první lidé. Většina odborníků se domnívá, že přišli přes nyní ponořenou pevninu spojující dříve Asii s Aljaškou. Na základě různých důkazů, včetně kamenných nástrojů, fosilií a genetické analýzy, soudí, že to mohlo být před 26.000 až 13.000 lety.

"Zkamenělé otisky jsou nepopiratelným a přímějším důkazem než kulturní artefakty, upravené kosti nebo jiné konvenční fosilie," uvedli autoři studie, kterou ve čtvrtek zveřejnil časopis Science. "To, co zde uvádíme, je pevným důkazem času a místa," stojí ve studii. Podle jejích autorů lidé v té době nepochybně v Severní Americe žili, ale přijít do ní mohli ještě mnohem dříve.

Vědci se na základě velikosti stop domnívají, že alespoň některé udělali děti a teenageři, kteří žili během poslední doby ledové.

David Bustos, který se stará o financování národního parku, uvedl, že prvních otisků si všiml v roce 2009 a od té doby našel další. "Věděli jsme, že jsou staré, ale neměli jsme způsob, jak určit jejich stáří, dokud jsme neobjevili semínka, která se na ně přilepila," popsal Bustos.

Zkamenělé stopy jsou z jemného bahna a hlíny, vědci proto museli při sbírání důkazů postupovat rychle a obezřetně. "Jediný způsob, jak je můžeme zachránit, je zaznamenat je - pořídit mnoho fotografií a vytvořit 3D modely," uvedl Bustos.

Dřívější vykopávky v národním parku White Sands odhalily zkamenělé stopy šavlozubého tygra, pravlka obrovského, mamuta kolumbuského a dalších zvířat, která žila během doby ledové.