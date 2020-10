Archeologové našli pod třebíčským náměstím středověkou pec

Třebíč - Pod povrchem Karlova náměstí v Třebíči narazili archeologové na zbytky několika staveb včetně středověké pece. Odkryli také dřevěné vodovodní potrubí. Jeho stáří určí pomocí dendrochronologie. Podle úlomků keramiky v jeho okolí bude asi 200 let staré. ČTK to řekl vedoucí archeologického výzkumu Aleš Hoch z Muzea Vysočiny Jihlava. Výzkum je součástí opravy náměstí, která začala v září.

Vodovodní potrubí je podle Hocha běžnou součástí náměstí. "Napájelo kašny, chytli jsme zatím dvě jeho větve," řekl Hoch. Předběžné stáří určili archeologové na 200 let, i když očekávali, že by pod povrchem mohli narazit i na podstatně starší vodovod. "Doufali jsme v pozdně středověké, ale asi tomu tak nebude, přesto to ještě necháme dendrochronologicky datovat," řekl Hoch. Část potrubí by měla zůstat zachovaná a bude v budoucnu vystavená.

Pec odkryli archeologové nedaleko dnešní radnice. Zřejmě je z konce 12. století, z doby před založením města, kdy nedaleko řeky Jihlavy stávala jen osada. "Potom se nám tady vyjevila linie kulových sloupových staveb tvořících nějakou konstrukci," řekl Hoch. Zanikla podle něho kolem poloviny 13. století. Současný průzkum limitovaný postupem stavebních prací neumožní, aby konstrukci odkryli celou, takže její účel jen hádají. "Mohlo by to být větší nadzemní stavba hospodářského rázu, ale mohla by to být jen ohrada pro dobytek. Jsme v prostoru, který tehdy ještě nesloužil jako náměstí," řekl Hoch.

Odkryta byla i kamenná konstrukce, zřejmě podezdívka pod středověký krámek ze 14. století. "Náměstí sloužilo jako veřejný prostor, krámy tam byly pravidelně a často," řekl Hoch.

Pod zemí archeologové našli i drobné předměty, mezi nimi stříbrné mince Václava druhého z počátku 14. století, šicí potřeby včetně špulky na nitě, nože s dřevěnou rukojetí, dřevěné lžíce nebo kožené boty s uvázanými řemínky. Vyzvedli z hlíny také skluznici připevňovanou na saně vyrobenou ze zvířecí kosti.

Město je předběžně domluvené s Muzeem Vysočiny Třebíč na výstavě předmětů nalezených na náměstí během rekonstrukce. "Muzeum připravuje velkou výstavu, která by mapovala všechny nálezy na Karlově náměstí i s nějakými historickými souvislostmi. Protože archeologický výzkum skončí na jaře 2022, tak výstava bude od ledna 2023 asi půl roku v zámecké konírně," řekl starosta Třebíče Pavel Pacal (Pro Třebíč). Drobnější výstava z částí nálezu už podle něho bude zřejmě příští podzim.

Návrh proměny asi dvouhektarového náměstí zpracoval brněnský Atelier R.A.W. Jde o nové dláždění, parkovací plochy, zeleň, mobiliář či návrat vodních prvků. Včetně opravy vodovodů a kanalizací pod povrchem budou náklady 133 milionů korun (bez DPH). Rekonstrukce má skončit v září 2022.