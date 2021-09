Archeologové našli na stavbě obchvatu Církvice doklady pravěkého osídlení

Církvice (Kutnohorsko) - Archeologický výzkum na stavbě obchvatu Církvice na Kutnohorsku odhalil doklady osídlení od pravěku přes ranou dobu dějinnou až po středověk. Odborníci pod budoucí silnicí dlouhou 4,3 kilometru prozkoumali 1400 objektů. Šlo o pozůstatky osad a sídelních areálů či jednotlivé hroby a pohřebiště, informoval dnes ČTK Martin Buček z Ředitelství silnic a dálnic.

Mezi sídlištními objekty byly sloupové jamky, stopy nadzemních konstrukcí domů, ohrad a hospodářských staveb. Nejvíce zbytků pravěkých staveb archeologové našli na jižní straně obce nad řekou Klejnárkou. Pravěká osada z období eneolitu byla na severní a severovýchodní straně zabezpečena výrazným příkopem. Na stejném místě archeologové narazili i na stopy osídlení z mladší a pozdní doby bronzové a z doby římské.

Neméně významným byl objev více než 20 hrobů ze starší doby bronzové. Odborníci je zařadili do období únětické kultury 2300 až 1600 let před letopočtem. Pohřebiště bylo využíváno i v mladší a pozdní době bronzové, kdy se již pohřbívalo žehem. Zajímavostí byl také větší komorový hrob kultury bylanské ze starší doby železné, tedy z let 800 až 600 před letopočtem.

Jižně a jihozápadně od obce archeologové našli rozlehlé sídliště z doby laténské z éry 400 až 30 let před letopočtem. V zahloubených obydlích objevili hlavně keramiku a zvířecí kosti. Mezi zajímavé nálezy patří zlomky bronzových šperků, jehlic, náramků, v celku dochovaná spona zdobená skleněným korálkem nebo zlomky skleněných náramků.

Západně od Církvice našli odborníci stopy osídlení ze starší doby bronzové. Šlo o zásobnice na uskladnění obílí a potravin či místa, kde se těžila hlína. Starobronzové pohřebiště i zde doplnily nálezy žárových hrobů z mladší a pozdní doby bronzové a ze starší doby železné s kosterními pozůstatky a někdy i obětinami. K zajímavým nálezům patřily i úvozové cesty z období středověku až novověku.

Po ukončení terénní části výzkumu koncem měsíce čeká archeology laboratorní a kabinetní práce, což je dlouhodobý proces konzervace a rekonstrukce nálezů, jejich vyhodnocování a konečného zpracování.

Práce na obchvatu Církvice začaly loni na podzim, zprovoznění se očekává v polovině září příštího roku. Náklady jsou téměř 445 milionů korun bez DPH. Nová silnice z obce odvede tranzitní dopravu mezi Kolínem a Čáslaví.