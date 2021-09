Archeologickou výstavu Sluneční králové vidělo téměř 120.000 lidí

Praha - Výstava Sluneční králové, která v Národním muzeu (NM) ukazovala archeologické nálezy z Egypta, přilákala téměř 120.000 návštěvníků. ČTK to dnes sdělila Kristýna Kvapilová z Národního muzea. Výstava skončí dnes vpodvečer, všechny vstupenky s časem vstupu jsou vyprodané. Několik let připravovaný výstavní projekt začal loni koncem srpna, kvůli pandemii koronaviru ale výstava byla opakovaně uzavřena. Počtem návštěvníků se expozice řadí k nejúspěšnějším výstavám v Česku.

Ředitel NM Michal Lukeš ČTK sdělil, že výstava Sluneční králové byla jednou z nejvýznamnějších v dějinách Národního muzea. "Výstavu takových hodnot a unikátních exponátů muzeum ještě nikdy neuspořádalo. Považujeme ji za společný mimořádný úspěch Národního muzea, Českého egyptologického ústavu Univerzity Karlovy a egyptské Nejvyšší rady pro památky," uvedl. Zároveň se výstava podle něj stala symbolem odhodlání a života kulturních institucí v době epidemie covidu-19.

Výstava zahrnuje soubor 300 exponátů včetně 80 předmětů nalezených českou expedicí v archeologické lokalitě Abúsír, kde čeští vědci působí pět desítek let. Výstava také připomněla předloňských sto let české egyptologie.

Výstava s celkovou pojistnou hodnotou okolo jedné miliardy korun nabídla nejen ve světě doposud nevystavené vzácné předměty, ale využitím multimediálních technologií a architektury umožnila návštěvníkům zažít atmosféru královského Abúsíru.

Začátek expozice zpozdila první vlna pandemie, otevřela se loni na konci srpna a měla trvat do letošního 7. února. Poprvé byla ale kvůli vládním opatřením uzavřena 12. října a lidé na ni nemohli do 2. prosince. Pak získala s několika málo výstavami vládní výjimku a otevřela se, ovšem pouze na 14 dní. Od 27. prosince pak byla zavřena do letošního 3. května. Vedení muzea proto vyjednalo s egyptskou stranou její prodloužení do 6. června, poté pak ještě do konce září.

Prodloužení výstavy bylo pro obě strany podstatné i z ekonomického hlediska. Egyptská strana nechtěla po NM žádné zápůjční poplatky, ale obě země se dělí o vstupné. Výstava měla finanční náklady, i když byla zavřená. Ve výstavě je stále přítomen jeden egyptský kurátor. Každý den předměty kontroluje, muzeum kurátorům, kteří se střídají, platí náklady, platit se musí i pojistka.

Uspořádání výstavy česká vláda podpořila před dvěma lety přibližně 50 miliony korun, ministerstvo kultury jako zřizovatel Národního muzea tehdy počítalo s tím, že 30 milionů korun by se mělo vrátit na tržbách.