Arboristé: Deštivější rok přinesl stromům úlevu, nadechly se

Praha - Letošní počasí prospělo stromům v krajině i městech, snížilo míru jejich fyziologického stresu. Lépe se ujala i výsadba. Úhrn srážek za 11 měsíců byl podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu 735 milimetrů. To je o 139 milimetrů více oproti stejnému období v loňském roce. Srážky navíc byly rozděleny rovnoměrně v celém roce. Společnost Safe Trees o tom ČTK informovala v dnešní tiskové zprávě. Varovala také před snížením péče v důsledku omezení obecních rozpočtů kvůli dopadům koronaviru. Firma Safe Trees se zaměřuje na péči o mimolesní zeleň, zabývá se i studiemi stavu této oblasti.

"Celá situace by se dala připodobnit k tonoucímu člověku, který se mohl jednou zhluboka nadechnout," uvedl arborista Jaroslav Kolařík ze Safe Trees. "Suchá epizoda trvala přibližně pět let, stromy by k úplnému vzpamatování potřebovaly podobně dlouhou dobu. I tento výkyv však pomohl, snížil se fyziologický stres stromů, a to především v prostředí měst a obcí. Stromy mají ovšem ve své reakci určitou setrvačnost, i letos jsme tak zaznamenali cca osm procent suchých stromů, stejně jako odumírání oslabených dřevin kvůli škůdcům," řekl Kolařík. Nejdeštivějším měsícem byl červen se 151 mm srážek.

Srážky pomohly také přežití mladých stromků. V minulých letech se podle Safe Trees v některých případech procento odumřelých výsadeb pohybovalo kolem 40 procent. "Letos se díky rovnoměrnějšímu rozložení srážek výrazně zlepšila právě ujímavost mladých, nově zasazených stromů, u nichž je dostatek vláhy zásadním požadavkem pro přežití. Potřebují podle své velikosti 20 až 100 litrů vody, a to až šestkrát během období vegetace," uvedl Kolařík.

Zástupci Safe Trees také varovali před "bezhlavým" snížením nákladů na péči o zeleň kvůli omezení výdajů obcí a krajů v důsledku koronakrize. Arboristé zdůraznili, že to může vést k nevratným poškozením a nucenému kácení.

"Hlavním problémem mohou být mladé výsadby. Aktuálně masivně prováděné výsadby nutně vyžadují zálivku a výchovný řez. Pokud tyto operace budou omezované, stromy buď uschnou, nebo dojde k vývoji defektního větvení koruny, což povede k nutnosti jejich pokácení během následujících let," upozornil Kolařík.

"Důležitá je ale i stálá péče o stromy s významnými defekty a pravidelné kontroly, které včas odhalí hrozící problémy," zdůraznil arborista. Právě kontroly jsou podle společnosti citelně dražší zejména v případech správy velkých stromových populací - například pro správce komunikací. "Zde se intenzivně pracuje na optimalizaci kontrolních procesů pomocí automatizovaného sběru dat, který by měl šetřit čas i finance," uzavřela společnost.