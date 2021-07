Arborista zachraňuje v Mikulčicích stromy zničené tornádem

Mikulčice - Stoletou lípu, neobvyklý jerlín a další asi dvacítku stromů ošetřil v Mikulčicích poničených tornádem arborista Milan Jelínek z Liberecka. Na jižní Moravu se vydal proto, aby pomohl zachránit před zbytečným kácením stromy, které sice tornádo poškodilo, ale při správném prořezání mohou růst dál.

"Když jsem viděl fotky zničených stromů, chtěl jsem se sem nejdřív okamžitě vydat. Ale všude před tím varovali, že má člověk kontaktovat koordinátory. Šel jsem oficiální cestou, ta příliš nezafungovala, ale nakonec jsem se dovolal do Mikulčic a domluvil se přímo s místostarostou," řekl dnes ČTK Jelínek.

Svoje původní váhání nyní označuje za chybu, lituje, že nepřijel dřív. "Problém po takovéhle katastrofě je, že v zájmu co nejrychlejšího odstranění škod se odstraňuje úplně všechno, všechny poškozené stromy. Přitom kácení je v některých případech zbytečné, po odpovídajícím zásahu by stromy mohly růst dál, aniž by někoho ohrožovaly," dodal.

Po příjezdu do Mikulčic se nejprve s místostarostou prošel o obci, aby si prohlédl nejponičenější stromy. Na místě se setkal i s odborníky z Mendelovy univerzity v Brně a v názoru na ošetření stromů se s nimi shodl.

"Popsal jsem jim, co chci se stromy dělat. Že stromu, který přišel při tornádu o třetinu koruny nemůžeme další třetinu koruny ubrat. Ale že to vidím tak, že je zredukujeme v nejmenší možné míře tak, aby byly bezpečné pro lidi," řekl arborista.

Upřesnil, že vedení řezů má přesně daná pravidla, která ale u poničených stromů někdy nelze dodržet. "Někdy jim chybí zrovna ty důležité větve. Stačí ale počkat třeba dva roky, větve dorostou a pak se dá se stromy pracovat dál," konstatoval.

V Mikulčicích pracoval v místě nazývaném Březový háj, který ale navzdory názvu tvořily hlavně akáty. "Ty vypadají, jako kdyby je někdo strčil do mixéru. Ale kromě nich je tam stoletá lípa, která sice nemá žádná oficiální titul jako památný strom, ale prý je to pro místní srdcovka," podotkl Milan Jelínek.

Zachraňoval také lípy na místním hřbitově, kde vyslechl řadu pohnutých osudů. "Chodili se tam podívat lidé, kteří za celou dobu od tornáda neměli odvahu jít se podívat, v jakém stavu je hrob jejich blízkých. Přišla třeba paní, které zrovna v ten moment bourali rodný dům, tak musela někam utéct a přišla na hřbitov. Já jsem docela tvrďák, ale některé vyprávění na mě bylo silné kafe," přiznal arborista.

Jeho práce v Mikulčicích zatím nekončí, protože pracuje na volné noze, mohl si dovolit na nějakou dobu své zakázky v Liberci odložit. "Tohle je důležitější," řekl.