Damašek - Arabsko-kurdská koalice Syrské demokratické síly (SDF) podporovaná Spojenými státy obnovila operaci, která má Sýrii zbavit poslední kapsy ovládané takzvaným Islámským státem (IS) ve vesnici Baghúz na východě země. Informoval o tom dnes na twitteru mluvčí koalice Mustafa Bálí.

"Po evakuaci tisícovek civilistů a našich kamarádů, kteří byli v Baghúzu drženi jako rukojmí, byla právě dnes večer v 18:00 (17:00 SEČ) zahájena operace na vyčištění poslední zbývající kapsy IS," napsal Bálí. "V Baghúzu zůstali pouze teroristé," dodal Bálí.

Místní zdroje odhadují, že na malém území v Baghúzu, pod nímž je řada jeskyň a tunelů, zůstaly řádově stovky radikálů z IS. Vojenská operace proti nim byla minulý měsíc přerušena, aby se mohlo evakuovat civilní obyvatelstvo. Jenom minulý týden oblast podle OSN opustilo na 13.000 lidí.

Koalice SDF oznámila zahájení konečného útoku proti IS krátce poté, co Bálí popřel čtvrteční výrok amerického prezidenta Donalda Trumpa, podle něhož boje už skončily a SDF dobyla 100 procent území dříve ovládaného IS. Trump už koncem loňského roku řekl, že považuje boj proti IS za skončený a že ze Sýrie stáhne všech 2000 amerických vojáků.

Bálí upozornil, že v Baghúzu u irácké hranice jsou stále bojovníci IS a že SDF očekává další tvrdý boj.

Baghúz leží ve východní provincii Dajr az-Zaur. Evakuace civilistů odtud trvala několik dní. Před zahájením rozhodujícího úderu se čekalo na potvrzení, že odešli všichni civilisté.