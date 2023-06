Apple uzavřel s tržní hodnotou přes tři biliony USD

New York - Americká společnost Apple se stala první firmou, která uzavřela obchodování s tržní hodnotou více než tři biliony USD (65,4 bilionu Kč). Investoři sázejí na to, že výrobce iPhonů bude schopen zvýšit tržby, přestože zkoumá nové trhy, jako je virtuální realita, uvedla agentura Reuters. Apple je podle tržní kapitalizace nejhodnotnější společností na světě.

Akcie firmy si dnes připsaly 2,3 procenta a uzavřely na rekordní ceně 193,97 USD. Tržní kapitalizace firmy tak dosáhla 3,05 bilionu USD. Od počátku letošního roku akcie stouply o zhruba 55 procent.

Apple překonal hranici tří bilionů USD během obchodování již 3. ledna 2022. Stal se první společností, které se to podařilo. Seanci však tehdy firma nakonec uzavřela těsně pod touto hranicí.

Nejnovější růst akcií Applu přichází v době oživení technologických společností díky sázkám na to, že centrální banka USA (Fed) by mohla zpomalit tempo zvyšování úrokových sazeb. Technologickým firmám pomáhá také zájem o umělou inteligenci (AI). Apple navíc podpořil také lepší prodej iPhonů ve druhém čtvrtletí, než se čekalo, a představení nových produktů v tomto měsíci, včetně náhlavní soupravy pro rozšířenou realitu Vision Pro.

Apple se poprvé stal nejhodnotnější firmou s akciemi na burze v roce 2011, kdy jeho tržní kapitalizace činila téměř 340 miliard USD. V srpnu 2018 se stal první společností, jejíž tržní kapitalizace překonala hranici jednoho bilionu USD. O dva roky později pak jeho tržní kapitalizace stoupla nad dva biliony USD. Stal se tak první společností v USA, která tuto hranici překonala, celosvětově byla první ropná firma Saudi Aramco. Pod vedením generálního ředitele Tima Cooka, který se ujal funkce v srpnu 2011, Apple roste rychleji než firmy Alphabet a Amazon dohromady a jeho hodnota je o téměř půl bilionu dolarů vyšší než druhé největší firmy, kterou je Microsoft.

"Důvodem, proč Apple již více než deset let dosahuje lepších výsledků není to, že jsou investoři šílení, ale to, že společnost uskutečňuje fungující obchodní strategii, její plán zisků funguje a její napojení na spotřebitele je stále silnější," řekl agentuře Bloomberg analytik firmy Franklin Equity Group Jonathan Curtis. Nepřekvapilo ho, že Apple se stává první, kdo dosáhl tohoto milníku. Dodal, že rozvaha firmy je fenomenální, vyplácí dividendu, kterou může dále zvyšovat, má aktivní program zpětného odkupu akcií a zařízení, na které se lidé dívají čtyři hodiny denně.

V současnosti vyšší hodnotu než dva biliony USD mají společnosti Microsoft a Saudi Aramco. Další tři americké společnosti - Alphabet, Amazon.com a Nvidia - mají tržní kapitalizaci vyšší než jeden bilion USD. Mezi nejrychleji rostoucí letos patří akcie společností Tesla a Meta Platforms, jejichž cena se od začátku letošního roku více než zdvojnásobila, a výrobce čipů Nvidia, jehož akcie stouply o 190 procent.