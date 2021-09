Apple představí nové produkty, Apple Watch se možná trochu opozdí

Cupertino (USA) - Americká technologická společnost Apple dnes pořádá každoroční prezentaci. Konat se bude pouze digitálně a očekává se, že firma představí své nové modely - mimo jiné chytrý telefon iPhone 13 a chytré hodinky Apple Watch 7.

Podle agentury Bloomberg nenabídne nový iPhone mnoho vizuálních změn. Vylepšenou by měl mít ale funkci fotoaparátu, včetně kvalitnějšího pořizování videa a nový systém filtrů poháněný umělou inteligencí. Rychlejší by měl být jeho procesor. Nové iPhony budou vybaveny nejnovějším vlastním čipem společnosti Apple. Konečně by se tak měly vyrovnat konkurenčnímu Samsungu, pokud jde o obnovovací frekvenci obrazovky. Dražší model má podle známého analytika Ming-Čch'-Kchua disponovat i verzí s úložištěm o kapacitě jednoho terabajtu.

Podle některých zpráv se společnost kvůli problémům ve výrobě opozdí s novými Apple Watch, jiné zprávy udávají, že se problémy před dnešním představením podaří odstranit. Nové chytré hodinky by měly mít jak výrazně jiný design, který by měl doznat největších změn od uvedení na trh v roce 2015, tak nové funkce nad rámec sledování aktivity při běhu. Kromě ploššího displeje a ostřejších namísto dříve zaoblených hran, které by je měly vzhledově přiblížit iPhonu a tabletu iPad, se pochlubí i větší obrazovkou, novým čipem a rychlejším procesorem.

Hovoří se také o tom, že by Apple mohl představit přepracovaný dotykový tablet iPad mini a nová sluchátka AirPods. Z obrázku na pozvánce také podle časopisu Wired vyplývá, že by firma na akci mohla využít i rozšířenou realitu.