Apple potvrdil, že do svých počítačů začne montovat vlastní čipy

Cupertino - Technologická společnost Apple potvrdila, že do svých notebooků Mac a stolních počítačů začne montovat vlastní čipy namísto výrobků Intelu. Ponesou tak stejná zařízení jako jeho chytré telefony a tablety iPady. Dnes to na zahájení celosvětové konference vývojářů Apple WWDC oznámil šéf společnosti Tim Cook. Apple používal čipy od Intelu téměř 15 let, první počítačová zařízení s jeho vlastními čipy by měla přijít na trh už letos.

Cook během akce, která se kvůli koronaviru koná na internetu, dodal, že s kompletním přechodem na nové čipy se počítá do dvou let. Záměrem společnosti je zrychlit výkon notebooků a stolních počítačů. Řekl také, že firma bude ale ještě "mnoho let" podporovat i počítače se zařízeními od Intelu.

Akcie společnosti si v reakci na toto oznámení v závěru obchodování připsaly 2,62 procenta a uzavřely na rekordu. Zisk Applu se výrazně podílel i na dnešním rekordním závěru akciového technologického indexu Nasdaq.

Společnost dnes také představila nový software pro své iPhony, iPady, Macy, televizi Apple TV a chytré hodinky Apple Watch. Část představovaných novinek se týkala také zlepšení ochrany soukromí uživatelů přístrojů od Applu.