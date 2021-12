Apple na příští rok chystá dokument o hudbě z filmů o Jamesi Bondovi

Washington/Londýn - Americká společnost Apple plánuje příští rok vydat na své platformě AppleTV+ dokumentární film o hudbě v legendární filmové sérii o britském agentu Jamesi Bondovi. Snímek bude mít internetovou premiéru pro předplatitele v říjnu, na kdy připadá 60. výročí premiéry první bondovky Dr. No.

Snímek s názvem The Sound of 007 (Zvuk 007) bude stopovat zrod klasické znělky, jež zaznívá v každém z filmů série již od začátku 60. let. Zabývat se bude také dalšími legendárními písněmi z bondovek, na nichž se za desetiletí podíleli mimo jiné Paul McCartney, Louis Armstrong, Shirley Basseyová, Tina Turnerová, Nancy Sinatrová, Madonna či Adele. Chystaný snímek bude vycházet z rozhovorů s tvůrci a protagonisty a také z řady archivních materiálů.

Dokument vyjde pod hlavičkou firmy MGM a produkovat jej budou společnosti Eon Productions a Ventureland, které již spolupracovaly na dokumentárním snímku Everything or Nothing: The Untold Story of 007 (Všechno nebo nic: Nevyřčený příběh 007), jenž vyšel v roce 2012 k 50. výročí slavné filmové série.

Společnost Apple soupeří o diváky na své platformě s dalšími velkými společnostmi, jako je Netflix, Amazon, či Walt Disney. Svou službu Apple spustil v roce 2019 a vydává na ní jen autorské seriály a filmy, nabídka na platformě je proto poměrně menší než u konkurence. Apple nicméně nezveřejňuje, kolik má jeho služba předplatitelů.

Loni se například na AppleTV+ objevil dokument o legendární newyorské rapové skupině Beastie Boys režírovaný Spikem Jonzem. Snímek byl jedním ze dvou hudebních dokumentů, který toho roku dostal cenu americké filmové kritiky (Critics Choice Awards).