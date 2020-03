Apple kvůli koronaviru zavírá obchody, s výjimkou Číny

San Francisco (USA) - Americká společnost Apple se kvůli šíření koronaviru rozhodla zavřít své maloobchodní prodejny v celém světě s výjimkou takzvané Velké Číny. Výrobce iPhonů a další elektroniky to uvedl v dopise, který zveřejnil na svém webu. Opatření platí do 27. března. Velkou Čínou se zpravidla rozumí pevninská Čína, Hongkong, Macao a Tchaj-wan.

"Ve všech našich kancelářích po celém světě mimo Velkou Čínu přecházíme na flexibilní práci," uvedl šéf společnosti Tim Cook. "To znamená, že členové týmů by měli pracovat na dálku, pokud to jejich pracovní náplň umožní," dodal.

Apple měl v Číně kvůli šíření koronaviru své obchody zavřené, v pátek je ale otevřel. Podnik má v zemi 42 značkových obchodů, uvedla agentura Reuters.

Cook také napsal, že firma už na příspěvcích pro globální boj s koronavirem vybrala 15 milionů dolarů (přes 355 milionů Kč). Peníze hodlá použít na pomoc nemocným nebo na zmírnění dopadů na ekonomiku a na místní komunity.

Nový typ koronaviru se začal v prosinci šířit z Číny. V celém světě už se jím nakazilo více než 138.000 lidí, přes 5000 jich nákaze podlehlo. Zatímco v Číně už vlna onemocnění odeznívá, epicentrum nákazy se přesunulo do Evropy. Nejvíce zasaženou zemí je Itálie.