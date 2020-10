Aplikaci eRouška si aktivoval milion lidí, pomohly textové zprávy

Praha - Aplikaci eRouška si v mobilních telefonech aktivoval milion lidí. Na twitteru o tom dnes večer informovali zástupci projektu Chytrá karanténa. Už dopoledne oznámili nárůst počtu stažení za poslední den, kdy operátoři rozesílali textové zprávy s výzvou k instalování aplikace, o 178.000 na 861.000 aktivací. Do konce léta mělo aplikaci jen asi 250.000 lidí. Podle dřívějších vyjádření ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) by bylo pro její maximální využití v koronavirové epidemii potřeba, aby si ji do telefonu stáhlo šest milionů uživatelů.

Ministerstvo zdravotnictví v polovině září představilo novou verzi aplikace. Na rozdíl od té první už nepomáhá s trasováním kontaktů, ale slouží k anonymnímu varování uživatele, že se mohl setkat s nakaženým člověkem. Aplikace běží na pozadí a sbírá přes bluetooth anonymně kontakty na další mobily, se kterými se uživatel setkal. V případě, že je někdo pozitivní, jeho mobil opět anonymně rozešle varování všem kontaktům, které mohl nakazit.

Podle informací na facebooku aplikace eRouška v úterý vložilo do aplikace kód pro odeslání dat 365 pozitivně testovaných lidí. Varováno tak bylo 5200 uživatelů aplikace, kteří se pohybovali v jejich blízkosti. "V okamžiku, kdy vás aplikace upozorní, že jste se setkali s osobou, u které bylo prokázané onemocnění covid-19, byste měli postupovat podle zobrazených doporučení a v případě zdravotních potíží bez prodlení kontaktovat svého praktického lékaře nebo pohotovost," píše se v nápovědě přímo v aplikaci.

Přijaté upozornění automaticky neznamená nařízenou karanténu. Lidé by se podle informací v aplikaci ale měli, i když nemají příznaky, vyhýbat zbytečnému shromažďování a dodržovat od ostatních lidí minimálně dvoumetrový odstup. Mají také nosit roušku či respirátor přes ústa i nos, často a důkladně si mýt ruce a používat dezinfekci na ruce i předměty denní potřeby.

"Jinak můžete běžně fungovat. Je možné, že vás bude v blízké době kontaktovat pracovník hygienické služby na základě epidemiologického šetření s konkrétním nakaženým," uvádí dále aplikace, jejíž nová verze funguje od poloviny září. V současné době se podle dat Chytré karantény trasování kontaktů věnuje 1144 lidí, z nichž asi 800 jsou hygienici.

"Pokud se v průběhu 14 dní od rizikového setkání váš zdravotní stav zhoršil a objevily se u vás příznaky onemocnění covid-19, kontaktujte svého praktického lékaře," píše se v aplikaci.