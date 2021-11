Aplikace Tečka se upraví, aby ukázala i kontraindikaci k očkování

Praha - Mobilní aplikace Tečka pro covidové certifikáty bude upravena, aby jí bylo možné prokázat kontraindikaci k očkování proti covidu-19. Do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN), kde se evidují i data o testech či očkování, ji musí zanést lékař. Po jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Kdy k úpravám dojde, ministr neupřesnil, od pondělí 22. listopadu se ale neočkovaní lidé nemohou prokázat negativním testem.

"Kontraindikace musí být zanesené do Informačního systému infekčních nemocí, to je ten centrální systém, kde jsou veškteré informace o testování, očkování a podobně. A ty informace se pak propisují do Tečky," uvedl Vojtěch.

Na základě kontraindikace zapsané lékařem bude bude Vojtěcha možné hradit až pět PCR testů za měsíc a prokázat se ve službách a na dalších místech, kde jsou covidové certifikáty vyžadovány. "Je to na posouzení daného ošetřujícího lékaře. Ale nebude dostatečná písemná zpráva od lékaře," dodal ministr.

Kontraindikace u vakcín proti covidu-19 uvádí jejich výrobci. Takzvané souhrny údajů o přípravku zveřejňuje ke všem léčivům Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Ministr dříve uvedl, že jsou to prakticky jen alergické reakce. Například u nejčastější vakcíny Pfizer/BioNTech je to podle dokumentu hypersenzitivita na deset uvedených látek včetně kyseliny octové, cholesterolu nebo sacharózy.

Už dříve ministr provozovatele vyzval, aby pečlivě covidové certifikáty kontrolovali. Mohou podle něj i žádat doklady totožnosti podobně jako u alkoholu, který nesmí prodat mladším 18 let. "Pokud si není jistý, že je certifikát pravý, tak může požadovat doklad totožnosti. Tato možnost existuje, není to povinnost," dodal.