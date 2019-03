Praha - Dlužníci, kteří mají pochybnosti o své exekuci, mohou využít novou webovou aplikaci Doložkomat. Po zadání požadovaných údajů mohou zjistit, jestli není vymáhání vedeno protiprávně a jestli by ho nemohli zastavit. Aplikaci vytvořila společnost Člověk v tísni. ČTK o tom dnes informoval její mediální koordinátor Martin Kovalčík.

"Doložkomat dokáže velmi jednoduše rozpoznat, zda-li je exekuce vedena protiprávně na základě netransparentní rozhodčí smlouvy. Pokud tomu tak je, vygeneruje Doložkomat návrh na zastavení exekuce," uvedl Kovalčík.

Podle mapy exekucí v roce 2017 nějakou exekuci mělo 9,7 procenta obyvatel Česka, tedy 863.000 lidí. Proti roku 2016 jich přes 29.000 přibylo. Tři a víc exekucí mělo předloni 493.000 osob. Víc než deset exekucí naráz mělo pak 151.000 lidí. V Ústeckém kraji byla v exekuci téměř pětina obyvatel, v Karlovarském přes 17 procent. V bývalých okresech Chomutov, Sokolov, Most a Ústí nad Labem to byla víc než pětina.

"Dle našich kvalifikovaných odhadů by Doložkomat mohl zastavit desítky tisíc, možná i stovku tisíc exekucí. Přitom je s podivem, v kolika případech jde o renomované poskytovatele půjček, které by podobné praktiky rozhodně neměly mít zapotřebí," uvedl odborník na dluhovou problematiku Daniel Hůle, který je jedním z autorů aplikace.

Doložkomat se dá použít pro exekuce rozhodčích nálezů z nesplacených spotřebitelských úvěrů a půjček, ale jen u některých věřitelů. "Některé exekuce jsou vedeny na základě smluv, které obsahují neplatné rozhodčí doložky, což ve svých výrocích potvrdily Nejvyšší i Ústavní soud. Přesto některé společnosti poskytující úvěry tyto nezákonné exekuce dál vymáhají," uvedl Kovalčík.

Ústavní soud dal například v červenci 2017 za pravdu muži, proti němuž úvěrová společnost SMART Capital vedla protiprávní exekuci na základě neplatného rozhodčího nálezu. Případ se týkal rozhodčích doložek, kdy si věřitelé sami určovali arbitra. Tuto praxi ukončil přitom Nejvyšší soud v květnu 2011, když prohlásil rozhodčí doložky v úvěrových smlouvách za neplatné.

Zájemci by měli do Doložkomatu zadat jméno věřitele v úvěrové smlouvě, rok jejího podepsání, datum vyhotovení rozhodčího nálezu a případně i jméno rozhodce. Aplikace údaje vyhodnotí. Pokud je možné exekuci napadnout, rovnou se vygeneruje návrh na zastavení vymáhání. Ten si mohou lidé vytisknout a mohou ho zaslat příslušnému exekutorskému úřadu.

Pokud by byl případ složitější a potřeboval by hlubší posouzení, aplikace odkáže na dluhové poradny na webu. Výsledek může být ale také nejasný kvůli tomu, že autoři neměli příslušné obchodní podmínky k dispozici a nemohli je do databáze vložit. Žádají proto uživatele, aby jim je zaslali. Údaje se pak do aplikace doplní.

Autoři upozorňují na to, že ani po případném zastavení exekuce dluhy nezanikají a vypůjčené peníze budou muset dlužníci vracet. Částka by se ale měla snížit o poplatky, které byly s vyhlášením protiprávní exekuce spojeny.