APEK: Dvě třetiny Čechů letos za dárky utratí do 5000 Kč

Praha - Téměř dvě třetiny Čechů podle asociace e-shopů letos za dárky v internetových obchodech utratí do 5000 korun. Nejčastěji (41 procent) zaplatí mezi 2000 a 5000 Kč. Jen šest procent lidí vynaloží za dárky více než 10.000 korun. Uvedla to dnes Asociace pro elektronickou komerci v tiskové zprávě.

Češi podle Jana Vetyšky z asociace plánují nakupovat dražší dárky spíše on-line, levnější pak přímo v prodejnách. "Pětina nakupujících v e-shopech plánuje utratit 5000 až 10.000 korun, šest procent dokonce více než 10.000 korun. Naopak v kamenných obchodech nakoupí 15 procent zákazníků za 500 až 1000 korun, 32 procent pak utratí 1000 až 2000 Kč," dodal.

Podle asociace letos Češi za Vánoce utratí rekordních více než 50 miliard korun. Rostoucí trend potvrdil i zvýšený zájem o půjčky na nákup spotřebního zboží. Podle společnosti Essox patří mezi oblíbené komodity, které v tomto období zákazníci vyhledávají nejčastěji, televize, mobilní telefony a pračky s průměrně profinancovanou částkou více než 15.000 Kč, což je v porovnání se stejným obdobím loňského roku mírný nárůst.

Vedle tradičních dárků, kam patří oblečení, elektronika nebo kosmetika, se letos zvýšil zájem například o investiční zlaté a stříbrné mince. Před Vánoci jejich prodej stoupl zhruba o 20 procent. "Češi je kupují nejčastěji pro své děti nebo jako rodinný dárek, který si udrží trvalou hodnotu. Je pro ně protikladem spotřební zboží, které se snadno rozbije a ztratí na ceně. Jako dárek jsou nejoblíbenější stříbrné mince v hodnotě od 500 do 2000 Kč od renomovaných světových mincoven," uvedl Libor Brůna ze společnosti Golden Gate.

České e-shopy budou schopné dodávat zboží pro osobní odběry v podstatě až do Štědrého dne, pro objednávku s doručením domů či do zaměstnání je ale vhodné mít podle obchodníků rezervu. Pro doručení skladového zboží do ruky by měli zákazníci objednávat balíčky nejpozději do 18. prosince.