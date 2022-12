AP: Zelenského překvapivá návštěva Washingtonu se připravovala měsíce

Washington - Myšlenka, že by se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj mohl vypravit na odvážnou cestu do USA, se zrodila dlouho předtím, než byla oznámena krátce před jeho příletem do Washingtonu, napsala dnes agentura AP.

Při říjnovém parlamentním summitu Mezinárodní krymské platformy v Záhřebu šéfka americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová se svým ukrajinským protějškem hovořila o možnosti, že by Zelenskyj promluvil k americkému Kongresu. Představitelé administrativy amerického prezidenta Joea Bidena s ukrajinskou stranou také řadu měsíců diskutovali o možné Zelenského návštěvě Bílého domu. Doufali přitom, že se jí podaří uskutečnit do konce roku, aby to Ukrajině vyslalo silný signál, že má podporu před nástupem těžké zimy, při níž by ruský prezident Vladimir Putin mohl útoky zintenzivnit.

Zelenskyj v dřívějších rozhovorech Bidenovi a dalším představitelům jeho administrativy naznačil, že Spojené státy jsou první zemí, kam se chce vydat, až pro cestu nastanou správné podmínky, sdělil AP vysoce postavený americký činitel, který byl s obsahem rozhovorů obeznámen. Biden pozvání zopakoval při telefonátu 11. prosince a Zelenskyj tentokrát americkému prezidentovi řekl, že nastal správný čas.

"Opravdu jsem chtěl přijet dříve. Pan prezident to ví, ale nemohl jsem to udělat, protože situace byla velmi složitá," řekl Zelenskyj ve středu v Oválné pracovně Bílého domu. Poznamenal, že cesta se mohla uskutečnit nyní, protože "jsme situaci dostali pod kontrolu... především díky vaší podpoře".

Zákulisní detaily Zelenského překvapivé návštěvy Washingtonu popsali asistent Pelosiové, americký úředník a vysoce postavený představitel Bidenovy administrativy. Přáli si zůstat anonymní, aby mohli hovořit o plánování tajné cesty. Jakmile se věci daly do pohybu, byla Zelenského desetihodinová návštěva, při níž se setkal s Bidenem, měl s ním tiskovou konferenci a promluvil ke Kongresu, naplánována velmi rychle.

Bílý dům zaslal Zelenskému oficiální pozvání 14. prosince po telefonátu obou prezidentů 11. prosince. Zelenskyj pozvání přijal v pátek a návštěva byla potvrzena o dva dny později, kdy Bílý dům o cestě informoval kancelář Pelosiové.

"Jsem potěšen, že jste byl schopen podniknout tuto cestu a jste tady," řekl Biden ve středu Zelenskému. "Je mi ctí být po vašem boku při společné obraně proti tomu, co je brutální, surová válka vedená Putinem, " dodal.

Středeční Zelenského krátká návštěva Washingtonu byla naplánována do nejmenších detailů. Jednalo se přitom o první zahraniční cestu ukrajinského prezidenta od 24. února, kdy Putin zahájil invazi na Ukrajinu.

Podle polské soukromé televizní stanice TVN24 ukrajinský prezident ve středu brzy ráno překročil polské hranice a přijel na vlakové nádraží v polském pohraničním městě Przemyśl, kam před ním přijelo mnoho Ukrajinců prchajících před válkou. V doprovodu americké velvyslankyně na Ukrajině Bridget Brinkové byl převezen vozem amerického velvyslanectví na letiště v Rzeszówě, odkud letěl přímo na Andrewsovu základnu v Marylandu nedaleko Washingtonu. Do Spojených států ukrajinského prezidenta dopravil stroj amerického letectva, který využívá americká vláda a který se většinou používá k přepravě ministrů a dalších činitelů kromě prezidenta a viceprezidentky.

Bílý dům veřejně oznámil chystanou návštěvu Zelenského až ve středu v jednu hodinu ráno místního času, neboť čekal, až bude ukrajinský prezident v bezpečí mimo Ukrajinu.

Jakmile Zelenskyj přistál v USA, začala jej chránit americká Tajná služba, jak bývá při návštěvách hlav států zvykem.

Představitel Bidenovy administrativy uvedl, že USA se Zelenským jeho bezpečnost úzce konzultovaly a že ukrajinský prezident považoval bezpečnostní opatření za dostačující k tomu, aby mohl krátkou návštěvu podniknout.

Pelosiová, která v posledních měsících cestovala po světě a silně hájila Ukrajinu, také několik měsíců připravovala půdu pro Zelenského vystoupení v Kongresu. Na pozvání Zelenského a předsedy ukrajinského parlamentu Ruslana Stefančuka se v říjnu zúčastnila záhřebského summitu. Zelenskyj tam k publiku promluvil o "důležitosti neochvějné solidarity svobodného světa s Ukrajinou", což Pelosiová zdůraznila ve svém pozvání ukrajinskému prezidentovi.

Předsedkyně Sněmovny reprezentantů po návratu z Chorvatska začala diskutovat o myšlence Zelenského projevu, přičemž o svých zahraničních rozhovorech informovala ostatní čelné představitele Kongresu z řad demokratů i republikánů.

Ve středu Pelosiová, jen několik dní předtím, než předá svou funkci republikánům, kteří získali ve Sněmovně reprezentantů většinu v listopadových volbách, konečně přivítala Zelenského v Kapitolu. Uvedla, že je na návštěvu hrdá a že setkání s ukrajinským prezidentem pro ni představuje "velikou čest". Návštěva také přišla ve chvíli, kdy američtí zákonodárci jednají o dalších výdajích, jejichž součástí má být dalších 45 miliard dolarů na mimořádnou pomoc Ukrajině.

"Vaše návštěva přichází v době, kdy se Kongres připravuje na schválení dalšího významného kola bezpečnostní, ekonomické a humanitární pomoci," řekla Pelosiová Zelenskému. "Doufejme, že se během příštích 48 hodin tak stane," dodala.

Zelenskyj hovořil o své úterní návštěvě ukrajinského Bachmutu v Doněcké oblasti, kde probíhají tvrdé boje, a popisoval atmosféru ve městě a ničivé následky. Kongresu věnoval ukrajinskou vlajku popsanou vzkazy, kterou dostal od ukrajinských vojáků v Bachmutu.

"Požádali mě, abych tuto vlajku přinesl vám, americkému Kongresu, členům Sněmovny reprezentantů a senátorům, jejichž rozhodnutí mohou zachránit miliony lidí," řekl Zelenskyj v závěrečné části projevu v Kongresu "Tak ať jsou tato rozhodnutí přijata. Ať tato vlajka zůstane s vámi. Dámy a pánové, tato vlajka je symbolem našeho vítězství v této válce," dodal.