AP: Ze změn na Twitteru těží ruská a čínská propaganda

Washington - Účty na sociální síti twitter, které provozují autoritářské vlády v Rusku, Číně a Íránu, těží z nedávných změn na této sociální síti - umožňují jim snáze získávat nové sledující a šířit propagandu a dezinformace mezi větším publikem. S odvoláním na výzkumníky věnujícím se tomuto tématu to napsala agentura AP.

Platforma přestala označovat státem kontrolovaná média a neblokuje už ani jejich automatickou propagaci nebo doporučování jejich obsahu uživatelům sítě. Obě tyto nedávné změny pomáhají Kremlu využívat platformu k šíření lží a zavádějících tvrzení o invazi na Ukrajinu, politice Spojených států a dalších tématech, píše agentura.

Účty ruských státních médií mají nyní o 33 procent více zobrazení než před několika týdny, tedy před provedením změn, zjistila v Londýně sídlící nezisková organizace Reset, která sleduje využívání sociálních médií autoritářskými režimy k šíření propagandy. Státní mediální agentury provozované Íránem a Čínou zaznamenaly podobný nárůst.

Zjištění Resetu potvrzuje průzkum amerického institutu Atlantická rada. Mnohé z desítek účtů od chvíle, kdy je twitter označil jako médium přidružené státu, ztrácely své sledující. Po změnách však nemálo z nich zaznamenalo významný nárůst sledujících, píše AP.

Ta zároveň připomíná, že společnost Twitter poté, co ji loni koupil miliardář Elon Musk, zavedla nový, matoucí systém ověřování a Musk propustil velkou část zaměstnanců společnosti, včetně těch, kteří se věnovali boji s dezinformacemi. Umožnil tak návrat neonacistů a dalších osob, které byly dříve z platformy vyloučeny, a ukončil pravidla sociální sítě zakazující šíření dezinformací o onemocnění covid-19, píše AP.

Platforma několik let označovala státem kontrolovaná média jako jsou ruská televize RT nebo čínská tisková agentura Nová Čína. Na začátku dubna twitter toto označení připojil také mimo jiné k hlavnímu účtu americké veřejnoprávní rozhlasové sítě NPR, jakkoli do té doby explicitně uváděl, že tato instituce do kategorie nespadá, neboť disponuje redakční nezávislostí. Označení u všech v tichosti zmizelo poté, co NPR a další média protestovala a oznámila, že už nebudou twitter používat.

Společnost Twitter stejně jako předchozí změny krok nevysvětlila. Majitel firmy Musk minulý týden v rozhovoru s BBC řekl, že jeho firma se snaží být při klasifikaci médií přesná, miliardář zároveň v poslední době opakovaně dává najevo nesympatie vůči tradičním médiím.