AP: Zatímco válka na Ukrajině pokračuje, Izrael řeší, co s oligarchy

Jeruzalém - Zatímco západní státy uvalují sankce na podnikatele s vazbami na ruského prezidenta Vladimira Putina, Izrael řeší, jak se vypořádat s desítkami židovských ruských oligarchů. Píše o tom agentura AP.

Izraelská vláda zřídila zvláštní výbor, jehož úkolem bude zjistit, jak si země bude moci zachovat svůj status útočiště pro jakéhokoliv Žida, aniž by narazila na přísné sankce, jež jsou zacíleny na Putinův nejužší kruh.

Předpokládá se, že několik desítek židovských ruských magnátů v posledních letech získalo izraelské občanství či trvalý pobyt. Mnozí z nich mají dobré vztahy s Kremlem a nejméně čtyři z nich - majitel britského fotbalového klubu Chelsea Roman Abramovič, Michail Fridman, Pjotr Aven a Viktor Vekselberg - čelí sankcím kvůli údajným vazbám na Putina.

Izrael se nepřipojil k protiruským sankcím zavedeným Spojenými státy, Evropskou unií a dalšími a působí jako prostředník mezi Ukrajinou a Ruskem, píše AP. Válka na Ukrajině však pokračuje a na sankční seznam přibývají další jména, což na Izrael zvyšuje tlak.

Náměstkyně amerického ministra zahraničí Victoria Nulandová o víkendu v rozhovoru s izraelskou televizní stanicí Kanál 12 vyzvala Izrael, aby se připojil k zemím, jež zavedly proti Rusku sankce. V této souvislosti uvedla, že USA chtějí, aby se k sankcím proti Putinovi připojila každá demokracie. "Nechcete se stát posledním útočištěm špinavých peněz, které pohánějí Putinovy války," řekla.

Někdejší dlouholetý americký diplomat Aaron David Miller na twitteru komentář Nulandové označil za nejtvrdší kritiku izraelské politiky od začátku války na Ukrajině.

Stát Izrael, založený jako útočiště pro Židy po holokaustu, uděluje občanství komukoli židovského původu. Od rozpadu Sovětského svazu před 30 lety se do Izraele přestěhoval odhadem zhruba milion Židů z Ruska a dalších bývalých sovětských republik.V posledních letech se k nim přidal rostoucí počet magnátů z bývalého Sovětského svazu.

Někteří z nich, jako například bývalý magnát v oblasti energetiky Leonid Něvzlin, přišli do Izraele poté, co se rozkmotřili s Putinem. Jiní tak patrně učinili, aby se vyhnuli problémům v zahraničí. Abramovič například získal izraelské občanství v roce 2018, když mu nebylo obnoveno britské vízum, zřejmě v souvislosti se snahami britských úřadů zasáhnout proti Putinovým spolupracovníkům poté, co byl v Anglii otráven bývalý ruský špion Sergej Skripal. Abramovič v Izraeli zřejmě tráví málo času, koupil tam ale několik nemovitostí, včetně domu v Tel Avivu, který mu údajně prodal manžel herečky Gal Gadotové známé jako Wonder Woman.

Někteří z ruských židovských oligarchů se drželi spíše v ústraní, jiní se ale stali významnými dárci židovských nadací a hodně investovali do izraelského technologického sektoru.

Izraelská média v posledních dnech informovala, že zemi opouštěla i do ní přilétala řada soukromých letounů patřících oligarchům. Kanál 12 v neděli večer uvedl, že do Izraele přiletělo jedno z Abramovičových letadel, zda byl Abramovič na palubě, ale není jasné.

Zatímco izraelské úřady zvažují, jak v současné situaci postupovat, některé židovské organizace své vztahy s ruskými oligarchy již přehodnocují.

Izraelský národní památník obětem holokaustu Jad vašem minulý týden oznámil, že "ve světle nedávného vývoje" od Abramoviče nepřijme dar v hodnotě osmi milionů dolarů.

Ukrajinský památník holokaustu Babí Jar, vybudovaný v rokli, kde bylo v roce 1941 za pouhé dva dny zmasakrováno přes 30.000 Židů, uvedl, že Fridman, který se narodil na Ukrajině, kvůli sankcím odstoupil z poradního sboru památníku

Mluvčí izraelského ministerstva zahraničí Lior Hajat sdělil, že izraelská vláda zřídila speciální meziresortní výbor, který se bude zabývat otázkou sankcí. Hlavním tématem přitom bude osud oligarchů, na které se západní sankce vztahují.

Izraelský ministr zahraničí Jair Lapid do té doby doporučil svým kolegům, aby si od oligarchů udržovali odstup. "Musíte být velmi opatrní, protože tihle chlápci mají konexe a mohou vám zavolat na mobil a o něco vás požádat," řekl Lapid izraelskému kabinetu. "Nic neslibujte, protože by to mohlo způsobit diplomatické škody. Řekněte, že jim nemůžete pomoci, a dejte jim číslo na izraelské ministerstvo zahraničí," dodal.

O zmíněných výrocích nejprve informovala izraelská média, následně jejich pravost potvrdili účastníci jednání. Hovořili však pod podmínkou, že zůstanou anonymní, jelikož šlo o uzavřené jednání kabinetu.

Izrael, který je jednou z mála zemí, jež mají dobré vztahy s Ruskem i Ukrajinou, se možná bude moci vyvarovat mezinárodnímu tlaku, pokud se bude nadále pokoušet dělat mezi válčícími stranami prostředníka, píše AP. Pokud by se Izrael připojil k západním sankcím proti Rusku, vyvolal by tím hněv Moskvy a ohrozil by tím svou jedinečnou pozici.

Ksenia Svetlová, bývalá izraelská poslankyně a expertka na mezinárodní vztahy narozená v Rusku, se domnívá, že Izrael se bude snažit nezaujmout jasný postoj, jak dlouho to jen půjde. "Bude to záležet na tom, jaký tlak na Izrael vyvinou," poznamenala. "Určitě to nebude dobrovolné," dodala.