AP: Velvyslanec Sondland nakonec bude v Kongresu vypovídat

Washington - Velvyslanec Spojených států při Evropské unii Gordon Sondland bude vypovídat před výbory americké Sněmovny reprezentantů, přestože ministerstvo zahraničí mu v tom brání. Agentuře AP to dnes sdělili jeho advokáti. Při slyšení, které je naplánováno na příští čtvrtek, ale Sondland nepředá sněmovně požadovanou dokumentaci.

Sondland měl původně vypovídat v Kongresu v úterý, ale jeho ministerští nadřízení mu to zakázali. Prezident Donald Trump uvedl, že by "moc rád" poslal Sondlanda do výborů Sněmovny, ale že to není možné, protože by vypovídal v "totálně vykonstruovaném procesu".

Co Sondlanda přimělo k odhodlání vypovídat, není jasné. Před sněmovní výbory byl předvolán proto, že je o něm zmínka ve stížnosti takzvaného whistleblowera týkající se červencového telefonátu prezidenta Trumpa s jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským.

Pracovník amerických zpravodajských služeb ve stížnosti uvedl, že Trump vyvíjel na Zelenského nátlak, aby Ukrajina vyšetřovala jeho politického rivala Joea Bidena a jeho syna Huntera. Jako páku měl podle stěžovatele Trump použít vojenskou pomoc pro Ukrajinu.

Sondland byl předvolán mimo jiné i proto, že má podle demokratů ve "svém osobním zařízení" dokumenty týkající se ukrajinské kauzy. Jde zřejmě o zprávy z mobilního telefonu, které si psal s dalšími americkými diplomaty.

Kvůli ukrajinské kauze hrozí Trumpovi ústavní žaloba, takzvaný impeachment. Teoreticky může vést až k jeho sesazení z úřadu hlavy státu.