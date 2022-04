AP: Válka na Ukrajině zřejmě povede k dalšímu zdražování aut

Detroit/Londýn - Globální automobilový průmysl se již déle než rok potýká s katastrofálním nedostatkem čipů a dalších důležitých součástek, což omezuje výrobu, zpomaluje dodávky a zvyšuje ceny nových i ojetých aut do té míry, že se pro miliony spotřebitelů stávají nedosažitelnými. Rusko-ukrajinský vojenský konflikt nyní přináší další překážku. Nedostupnými se náhle stávají klíčové kabelové svazky vyráběné na Ukrajině. Vzhledem k vysoké poptávce, nedostatku materiálů a novým výpadkům způsobeným válkou se očekává, že automobily budou dál zdražovat, píše agentura AP.

Negativní dopady války na automobilový průmysl se nejprve projevily v Evropě. Časem však pravděpodobně bude zasažena také výroba ve Spojených státech, pokud se přeruší ruský vývoz kovů, například palladia potřebného pro katalyzátory či niklu používaného v bateriích pro elektromobily, upozorňuje AP.

"K tomu, abyste nedokázali vyrobit auto, stačí jedna chybějící součástka," uvedl odborník na automobilový průmysl Mark Wakefield z poradenské společnosti Alix Partners. "Každá taková překážka vede k narušení produkce či k neplánovanému růstu nákladů," dodal.

Výpadky v dodavatelských řetězcích trápí automobilky od začátku pandemie covidu-19 před dvěma lety. Čas od času si vyžádají pozastavení výroby v továrnách a znamenají nedostatek automobilů. Silné oživení poptávky po automobilech z útlumu způsobeného koronavirovou krizí způsobilo, že nabídka za poptávkou výrazně zaostává. To vede k prudkému zdražování nových i ojetých vozidel, píše AP.

Ve Spojených státech se podle údajů společnosti Edmunds.com průměrná cena nového automobilu za poslední rok zvýšila o 13 procent na 45.596 dolarů (zhruba milion Kč). Ještě výraznějším tempem zdražily ojeté vozy, jejichž průměrná cena stoupla o 29 procent na 29.646 dolarů (655.000 Kč).

Před začátkem války na Ukrajině společnost S&P Global Mobility předpovídala, že globální automobilky letos vyrobí 84 milionů vozů a napřesrok 91 milionů vozů. Nyní předpokládá, že produkce letos dosáhne necelých 82 milionů vozů a v příštím roce 88 milionů vozů.

Mark Fulthorpe ze společnosti S&P patří mezi analytiky, kteří se domnívají, že nabídka nových aut v Severní Americe a v Evropě zůstane i po značnou část příštího výrazně omezená a jejich ceny vysoké. Mnozí potenciální kupci si již nový automobil nebudou moci dovolit, což posílí poptávku po ojetých vozech, jejichž ceny tak rovněž zůstanou na zvýšené úrovni, napsala agentura AP.

Celkově vysoká inflace, včetně vysokých cen potravin, benzinu či bydlení, nakonec pravděpodobně povede k tomu, že si velká část obvyklých zákazníků již nebude moci dovolit nový ani ojetý vůz. To bude znamenat pokles poptávky a následně i cen, předpovídá AP.

K nepříznivému výhledu pro výrobu přispívá uzavírání automobilových továren v Rusku a přeměna Ukrajiny ve válečnou zónu. Banka Wells Fargo odhaduje, že na Ukrajině se vyrábí deset až 15 procent kabelových svazků pro produkci automobilů v Evropské unii. Automobilky a dodavatelé automobilových součástek v posledním desetiletí investovali do ukrajinských továren, aby využili nižších výrobních nákladů a jejich blízkosti k závodům pro montáž aut v Evropě.

Nedostatek kabelových svazků zpomalil výrobu v automobilových továrnách v Německu, Polsku, České republice i dalších zemích. Kabelové svazky jsou pro každý model specifické, takže je pro automobilky obtížné přejít k novému dodavateli, upozornila AP.

Výrobce kabelových svazků Aptiv se nyní snaží přesunout produkci z Ukrajiny do Polska, Rumunska, Srbska a případně i Maroka. To však zabere řadu týdnů, během nichž se budou některé automobilky potýkat s nedostatečnými dodávkami. "V dlouhodobém horizontu musíme posoudit, zda a kdy bude mít smysl vrátit se na Ukrajinu," uvedl finanční ředitel Aptivu Joseph Massaro, podle kterého nyní Ukrajina není vhodná "pro jakoukoliv běžnou obchodní činnost".

Nalezení alternativních dodavatelů může být nyní pro automobilky téměř nemožné. Většina továren na kabelové svazky mimo Ukrajinu v současnosti pracuje na plný výkon, takže by bylo zapotřebí postavit nové výrobní prostory. Problém představuje i zajištění kvalifikovaných pracovníků.

Fulthorpe navíc předpovídá další omezování dodávek surovin z Ukrajiny a Ruska. Ukrajina je největším světovým producentem neonu, který se používá při výrobě čipů. Většina výrobců má zásoby tohoto plynu na šest měsíců, takže by se koncem roku mohla potýkat s jeho nedostatkem. To by prohloubilo výpadky v dodávkách čipů, které již před válkou na Ukrajině brzdily produkci aut výrazněji, než automobilky očekávaly, píše AP.

Rusko je klíčovým dodavatelem platiny a palladia, tedy kovů používaných v automobilových katalyzátorech. Podílí se rovněž deseti procenty na globální produkci niklu, který je klíčovou součástí baterií pro elektromobily. Je také velkým výrobcem hliníků a dodavatelem surového železa pro výrobu oceli, jejíž cena v posledních týdnech prudce vzrostla.

Mírová jednání mezi Ruskem a Ukrajinou zatím nepřinesla dohodu o příměří a boje pokračují. Dodávky automobilových součástek by navíc mohl ještě více zkomplikovat nynější vzestup počtu případů nákazy koronavirem v Číně. Podle odborníků z automobilového průmyslu je tak v současnosti těžké odhadnout, kdy se dodávky součástek i surovin a výroba automobilů vrátí k normálu, napsala agentura AP.