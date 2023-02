AP: USA uvažují o sestřelení čínského špionážního balónu nad Atlantikem

Washington - Spojené státy uvažují o tom, že by nad Atlantickým oceánem sestřelily čínský balón, který je podle nich vybavený špionážní technikou. S odvoláním na čtyři zdroje z americké administrativy o tom informovala agentura AP. Podle ní by úřady následně pozůstatky balónu z oceánu sesbíraly. Prezident Joe Biden dnes řekl jen to, že se USA o balón "postarají". Washington v pátek uvedl, že už několik dní pozoruje čínský špionážní balón ve vzdušném prostoru USA. Čína v reakci sdělila, že incidentu lituje, balón ale označila za meteorologický.

Agentura AP napsala, že není jasné, zda už prezident Biden přijal konečné rozhodnutí, jak se USA k čínskému balónu postaví. Biden se dnes vyjádřil k incidentu jen krátce. "Postaráme se o to," řekl.

Pentagon v pátek informoval, že už několik dní pozoruje čínský špionážní balón ve vzdušném prostoru Spojených států. Balón se podle něj pohyboval mimo jiné nad citlivými vojenskými objekty, například Malmstromovou leteckou základnou v Montaně, jednou ze tří v USA, kde se nacházejí strategické rakety. Dnes byl podle AP balón spatřen nad Severní Karolínou a blížil se k pobřeží Atlantického oceánu.

Podle AP chtěl Biden balón sestřelit, už když se o něm v úterý poprvé dozvěděl. Zástupci ministerstva obrany jej ale tehdy údajně odradili z obavy, že by trosky mohly být nebezpečné při dopadu na zem.

Čínské ministerstvo zahraničí v pátek uvedlo, že incidentu lituje a že se jedná o meteorologický balón, který nedokáže sám dobře manévrovat a nad USA jej zanesl vítr. Dnes dodalo, že Peking "nikdy nenarušil území ani vzdušný prostor žádné suverénní země".

Americký ministr zahraničí Antony Blinken kvůli incidentu odložil plánovanou návštěvu Pekingu. V pátek Pentagon informoval, že další podobný špionážní čínský balón se vznáší nad Latinskou Amerikou. Polohu balónu blíže neupřesnil.