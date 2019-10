AP: Ukrajina hraje na dvě strany - s Trumpem i proti Trumpovi

Washington/Kyjev - Zdá se, že ukrajinský prezident hraje na obou stranách rozdělené Ameriky, aby si pojistil finanční a vojenskou pomoc USA bez ohledu na to, kdo vyhraje příští rok prezidentské volby. Napsala to agentura AP.

Nejprve bod pro tým amerického prezidenta Donalda Trumpa: ukrajinský generální prokurátor souhlasil s opětovným prověřením společnosti, která do svých řad přijala syna demokratického prezidentského kandidáta Joea Bidena.

A teď úklon do tábora Trumpových odpůrců: na zástupce generálního prokurátora povýšil muž, který odhalil utajené platby bývalému šéfovi Trumpovy kampaně Paulu Manafortovi.

Takže za jaký tým vlastně hraje ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který se ocitl v centru dění kolem ústavní žaloby na prezidenta?

Analytici tvrdí, že ukrajinské vedení se snaží udržet všechny možnosti otevřené, a tak předvádí, že Zelenskyj není ani Trumpův přitakávač, ani jeho nepřítel.

Nejnovějším šachovým tahem Ukrajiny se jeví jmenování Viktora Trepaka zástupcem generálního prokurátora. Protikorupční aktivisté, kteří Zelenskému tolik pomohli v boji o prezidentské křeslo, tuto novinku vítají. Trepak nikdy nepracoval jako prokurátor, ale má na to: jako zástupce náčelníka tajné služby SBU, která kombinuje pravomoci FBI a CIA, se snažil pohnat ke spravedlnosti dva vysoce postavené prokurátory obviněné z korupce. Případ ale skončil ve slepé uličce a frustrovaný Trepak si údajně stěžoval na politické zásahy.

O měsíc později předal protikorupčním vyšetřovatelům "černou knihu" o tajných platbách z pokladny Strany regionů bývalého prezidenta Viktora Janukovyče zástupům významných lidí, včetně Manaforta.

Platby z let, než se Manafort zapojil do Trumpovy kampaně, sehrály roli v americké kauze proti Manafortovi, který si nyní odpykává sedm let vězení. Manafort nepopíral, že jeho firma dostala peníze z Ukrajiny, ale tvrdil, že šlo o legitimní platby za politické poradenství.

Je to právě těžce vydobytá reputace bojovníka proti korupci a jiným špinavým praktikám, kvůli které Trepakovo jmenování může prospět Zelenskému v době, kdy prezident čelí kritice domácích odpůrců za podlézavost v hovoru s Trumpem. I proto touží svým voličům a mezinárodním partnerům předvést, že chce korupcí poskvrněnou Ukrajinu očistit a vést ji cestou nezávislosti.

Trepakovo jmenování "je jasný signál Američanům a hlavně Trumpovi, že si (Zelenskyj) přeje se od něj distancovat a udržet si nezávislost", říká Vadym Karasjov z Ústavu globálních strategií. "Zelenskyj nenápadně vzkazuje, že nechce být Trumpovou loutkou ani fackovacím panákem, ale že je schopen nezávislé hry a politiky," dodal.

Sám Zelenskyj tvrdí, že necítil nátlak, aby se podvolil Trumpovu pobízení. Ale jeho vláda Trumpa zcela neodmítla.

Trump v červencovém hovoru se Zelenským hledal pomoc na dvou frontách. První zahrnuje Trumpova tvrzení, že se Ukrajina spikla s demokraty proti jeho kampani v roce 2016. Žádný důkaz o takovém spiknutí se neobjevil, ale Trump naléhal na Zelenského, aby se snažil prokázat toto obvinění před americkými volbami 2020. Současně Trump tlačil na ukrajinského prezidenta, aby nechal prošetřit případné provinění bývalého viceprezidenta Joea Bidena a jeho syna Huntera. Trump tvrdil, že Spojené státy mají naprosté právo žádat zahraniční vůdce, aby vyšetřili případy korupce, přestože nikdo nepředložil proti Bidenům žádný důkaz.

V tomto případu se zdá, že Ukrajina vyšla Trumpovi vstříc. Generální prokurátor Ruslan Rjabošapka oznámil, že jeho úřad přezkoumá případ plynárenské firmy Burisma Group. Ta platila Huntera Bidena v době, kdy jeho otec měl ve vládě Baracka Obamy na starosti Ukrajinu. Prokurátor tvrdí, že necítí v tomto případu žádný tlak, ani neví o tom, že se Biden něčeho dopustil. Jen dělá audit závažných případů, které jeho předchůdci uzavřeli.

Političtí analytici v Kyjevě v tom vidí spíše snahu zůstat zapsán v dobrém u Bílého domu než hledat špínu na Bideny. Zelenskyj by mohl svou strategii vysvětlit už dnes, kdy pořádá - jak to sám nazval - mediální maraton.