AP: Uhelné město Vuhledar se stalo taktickou kořistí ve válce na Ukrajině

Vuhledar (Ukrajina) - V malém hornickém městě Vuhledar na východě Ukrajiny se v době blížícího se výročí ruské invaze odehrává boj o strategickou převahu. Napsala to dnes agentura AP, podle níž je toto bojiště prodchnuto symbolikou. Vuhledar se stal důležitým místem v boji o Doněckou oblast - kontrola nad ním poskytuje taktickou převahu v širší bitvě o Donbas, píše agentura. V současné době ukrajinští obránci ovládají město, Rusové jsou rozmístěni na předměstí.

Vuhledar se nachází na vyvýšené planině a jeho dobytí by pro Rusko znamenalo důležitý krok k přerušení ukrajinských zásobovacích tras, píše AP. Podle analytika Gustava Gressela z Evropské rady pro zahraniční vztahy (ECFR) by to ruským silám umožnilo postoupit a ohrožovat ukrajinské zásobovací trasy k Marjince, která se nachází severně od Vuhledaru a odehrávají se o ní těžké boje.

Naopak Ukrajině by zajištění Vuhledaru poskytlo potenciální odrazový můstek pro budoucí protiofenzivy směrem na jih, píše AP a zmiňuje města Mariupol a Berďansk. Agentura dále upozorňuje na symbolickou rovinu: dobytí Vuhledaru by podle ní zapadlo do plánů Moskvy dostat pod kontrolu celou Doněckou oblast.

"Je to jeden z hlavních logistických bodů Donbasu a také jeden z hlavních výškových bodů," řekl agentuře Maksym, zástupce velitele ukrajinského praporu námořní pěchoty. "Dobytím Vuhledaru by mohli Rusové snadno okupovat celou Doněckou oblast," dodal.

Ruské invazní síly zesílily útoky na město od 24. ledna, tvrdí místní obyvatelé, kteří Vuhledar ještě neopustili. Ve městě a na jeho okraji jsou přitom rozmístěny tři ukrajinské brigády, píše AP, která zároveň poznamenala, že hovořila s pěti veliteli ukrajinských jednotek. Jen čtyři kilometry od nich - na předměstí Vuhledaru - jsou podle ní rozmístěny jednotky ruské 155. brigády námořní pěchoty.

Těžké boje o ovládnutí místa stály Rusko mnoho lidských sil a zbraní, Ukrajinci nadále drží obranné linie, píše AP. Ukrajinští obránci ze svých stanovišť ve městě podle ní vidí na ruské linie a zatím se jim daří odrážet ruské pokusy o obklíčení. Jejich obranu se pokoušejí prolomit kolony ruských tanků a obrněných vozidel. Na město také útočí ruské letectvo, rakety a dělostřelectvo. "Situace je napjatá, ale pod kontrolou," řekl Maksym. Ukrajinští velitelé zároveň říkají, že některé jejich jednotky trpí velkým nedostatkem munice. Tento názor nebyl sdílen napříč brigádami, což naznačuje, že některé jsou zásobovány lépe než jiné, domnívá se AP.

Podle Kateryny Stepanenkové z amerického Institutu pro studium války (ISW) zatím nejsou ruské aktivity v okolí Vuhledaru "operačně významné". I v případě vítězství ve Vuhledaru by Rusko stále potřebovalo velkou bojovou sílu k postupu na sever a k obsazení celé Doněcké oblasti, píše AP a poznamenává, že tři měsíce po listopadovém dobytí vesnice Pavlivka se Rusům stále nepodařil průlom ve Vuhledaru, který je od ní vzdálen čtyři kilometry, tedy šest minut jízdy.

Zbývající civilní obyvatelé Vuhledaru mezitím říkají, že zůstanou. Z předválečných 14.000 lidí, kteří povětšinou pracovali v místním uhelném dole a nedalekých továrnách, jich ve městě zůstalo asi 300. Většina se celé dny ukrývá ve sklepích a vychází ven, když boje utichnou, aby si nabili telefony a získali zásoby v takzvaných "stanicích nezlomnosti". Mluvčí policie v Doněcké oblasti Oleksandra Havrylková je vyzývá, aby odešli. "Ve městě jsou lidé, kteří se nechtějí nechat evakuovat, zkoušeli jsme to mnohokrát," řekla. Řada z nich se nikdy neodvážila vzdálit od svého rodného města, podotkla AP.