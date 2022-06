AP: Tři metry nad zemí a 220 km v hodině, líčí pilot tajnou misi do Mariupolu

Kyjev - Sérii tajných misí, při kterých se od března do května dostávaly ve vysoké rychlosti a těsně nad zemí ukrajinské vrtulníky k obráncům mariupolských oceláren Azovstal, oslavují na Ukrajině jako jedny z nejvíce hrdinských skutků čtyřměsíční války. Napsala to dnes agentura AP, která poznamenala, že všechny detaily o sedmi zásobovacích a záchranných výpravách ještě nebyly zveřejněny. Na základě několika svědectví však AP nyní popsala jeden z posledních letů.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poskytl první informace o utajených a nebezpečných misích teprve poté, co se přes 2500 ukrajinských obránců, kteří zůstávali v Azovstalu, začalo v květnu vzdávat ruským invazním silám. Stanici ICTV řekl, že piloti létali za nepřátelskou linii, aby ukrajinským bojovníkům dopravili potraviny, vodu, léky, zbraně a na zpáteční cestě odvezli zraněné.

Některé z výprav skončily tragicky. Podle příslušníka vojenské tajné služby ruské síly jeden stroj sestřelily a dva další se nevrátily, armáda jejich posádky považuje za nezvěstné. Zelenskyj prohlásil, že Ukrajina ztratila "mnoho pilotů". AP hovořila se dvěma evakuovanými bojovníky, členem vojenské zpravodajské služby a v popisu událostí využila rovněž svědectví pilota, které poskytla ukrajinská armáda.

Jednapadesátiletý veterán ukrajinské armády a pilot - identifikovaný křestním jménem Oleksandr - letěl do Mariupolu jen na jednu misi, považuje ji však za nejtěžší let své třicetileté kariéry, píše AP. Ruské síly tam obklíčily ukrajinské jednotky, kterým docházely zásoby a naopak se hromadili mrtví a ranění. Jejich poslední vzdor v Azovstalu se stával čím dál větším symbolem ukrajinského vzdoru vůči útočícímu Rusku. Oleksandr nyní vysvětlil, že riskoval, protože nechtěl, aby se ukrajinští obránci cítili zapomenutí.

Jedním z nich byl mladší četař, jenž se představil pod svým krycím jménem Buffalo, jelikož na sebe nechtěl poutat pozornost veřejnosti, zatímco tisíce jeho spolubojovníků jsou v zajetí nebo mrtví. Buffalovi 23. března roztrhla minometná střela při pouličních bojích levou nohu, poranila pravou a prošpikovala záda šrapnely, popisuje agentura. Dvacetiletý voják se odplazil do úkrytu v blízké budově a jeho spolubojovníci ho pak evakuovali do mariupolských Iljičových železáren a oceláren.

Lékaři mu v tamním podzemním protileteckém krytu amputovali nohu. Po operaci ho převezli do Azovstalu, metalurgického areálu s mnoha podzemními tunely a bunkry, kde však panovaly otřesné podmínky. "Ostřelování neustávalo," popsal dvaadvacetiletý desátník Vladislav Zahorodnij, jenž byl během bojů v Mariupolu postřelen do pánve. Z Azovstalu ho evakuovali ke konci března. Helikoptéra s raněnými tehdy začala hořet a přišla o jeden z motorů, díky tomu druhému je pilot za 80 minut dopravil do Dnipra, popisuje AP.

Buffalo se dostal na řadu o týden později, píše AP. Vojáci ho podle ní vytáhli na nosítkách z bunkru a naložili na nákladní auto, které ho odvezlo k přistávací zóně. Pak vyložili náklad munice z helikoptéry, na palubu přenesli raněné. Buffalo zůstal v zadním rohu auta. Upozornit na sebe nemohl, jelikož měl rovněž poraněné hrdlo a nemohl překřičet rotory vrtulníku. "Zapomněli jste v náklaďáku vojáka!" ozvalo se najednou, a tak se do helikoptéry dostal i on. Člen posádky ho poté vzal za ruku a řekl mu, aby si nedělal starosti, že se dostanou domů.

Oleksandrovi v kokpitu připadaly minuty jako hodiny. "Velmi děsivé. Vidíte kolem sebe výbuchy a další granát může doletět k vám," popsal. S helikoptérou poté letěl rychlostí 220 kilometrů za hodinu a místy se pohyboval jen tři metry nad zemí, stroj zvedal ve chvíli, kdy se vyhýbal elektrickému vedení. Druhý vrtulník, jenž se účastnil stejné mise, se nevrátil. Jeho pilot rádiem oznámil, že mu dochází palivo. Po přistání v Dnipru slyšel Oleksandr, jak evakuovaní volají piloty. Čekal, že mu vynadají za to, jak s nimi při letu házel. "Děkujeme," zaznělo podle něj ve chvíli, kdy otevřel dveře.

V mlze války a s ohledem na to, že se úplný obraz těchto tajných misí teprve rýsuje, není možné napsat s jistotou, že Bufallo a pilot Oleksandr byli ve stejném letu, upozornila AP. Detaily jejich výpovědí se však podle ní shodují. Oba například uvedli stejné datum: noc ze 4. na 5. dubna. Oleksandr popsal, že na ně střílela loď, když přelétali nad vodami u Mariupolu. Tlaková vlna podle něj zmítala vrtulníkem jako s "hračkou". Buffalo si rovněž vybavuje výbuch. Evakuovaným později řekli, že se pilot vyhnul raketě.