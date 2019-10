AP: Situace v táboře se zajatci z IS na severu Sýrie je kritická

Damašek - V táboře Al-Húl na severovýchodě Sýrie, v němž jsou drženy tisíce bojovníků z teroristické organizace Islámský stát (IS) a jejich rodiny, zaznamenali hromadný pokus o útěk. Podle agentury AP to dnes oznámil mluvčí arabsko-kurdské koalice Syrských demokratických sil (SDF). Útěku desítek lidí z tábora se podle něj podařilo zabránit, situaci ale označil za "kritickou".

Mluvčí SDF Mustafá Bálí dnes uvedl, že v táboře Al-Húl se pokusily prolomit bránu a utéct desítky lidí. Situaci se podle něj zatím podařilo dostat pod kontrolu, zůstává ale kritická. Al-Húl je jedním z největších táborů se zajatci IS v Sýrii, je v něm asi 70.000 lidí, většina z nich jsou děti a manželky bojovníků IS, jsou v něm ale také samotní radikálové z IS.

Tábor Al-Húl střeží síly SDF, která v předchozích letech s podporou mezinárodní koalice vedené Spojenými státy výrazně přispěla k porážce IS v Sýrii. Nyní ale kvůli vojenské operaci turecké armády na severovýchodě Sýrii panují obavy, že arabsko-kurdské milice nebudou schopny ostrahu zajateckých táborů zajistit a že zajatci se budou snažit bojů využít k útěkům.

Ankara začala operaci na severovýchodě Sýrie ve středu a tvrdí, že jejím cílem je vyčistit oblast od teroristů, za které ale považuje také kurdské milice. V regionu, obývaném zejména Kurdy, chce Ankara vytvořit bezpečnostní pásmo podél tureckých hranic a přesídlit do něj velkou část ze 3,6 milionu syrských uprchlíků, jimž Turecko poskytlo útočiště před syrskou občanskou válkou. Ankara tak ale chce zejména omezit vliv Kurdů u turecké hranice, na jejíž druhé straně žije v Turecku početná kurdská menšina a operují kurdští separatisté, s nimiž turecká vláda už přes třicet let bojuje.