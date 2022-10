AP: Rusové při dobývání Melitopolu ukradli z muzea čelenku z doby Attilovy vlády

Kyjev - Z muzea v ukrajinském Melitopolu zmizela po ruském záboru města cenná, drahokamy vykládaná čelenka z doby vlády hunského náčelníka Attily. Památka stará 1500 let patří k nejcennějším artefaktům z období Attilovy vlády spadající do 5. století. O krádeži informovala agentura AP.

Zástupci melitopolského muzea uvedli, že čelenka nevyčíslitelné hodnoty zmizela spolu s dalšími artefakty. Podle ukrajinských úřadů provází ruskou invazi, která začala v únoru, ničení a drancování historických pokladů ve velkém.

Ministr kultury Oleksandr Tkačenko v rozhovoru s AP řekl, že ruští vojáci kradli ze sbírek ve 40 ukrajinských muzeích. Ztráty se podle něj odhadují na stovky milionů eur. "To, jak se Rusové chovají k ukrajinskému kulturnímu dědictví, je válečný zločin," řekl Tkačenko.

Na situaci upozornila i ukrajinská první dáma Olena Zelenská. "Jsou to muzea, historické budovy, kostely, vše, co postavily generace Ukrajinců. Toto je válka proti naší identitě," řekla v září při návštěvě Ukrajinského muzea v New Yorku.

Podle AP se původně pracovníci melitopolského muzea snažili čelenku a stovky dalších cenností před Rusy schovat. Rusové ale budovu opakovaně prohledali a nakonec se dostali do tajné skrýše v suterénu, kde byly nejcennější předměty sbírky ukryty. Jeden ze zaměstnanců muzea přiznal, že Ukrajinci nevědí, kam Rusové lup odvezli.

Čelenka byla v pohřební komoře nalezené roku 1948 a je jednou z mála těchto šperků z období hunské říše.

Podle zaměstnance muzea spolu s ní vojáci odnesli 198 zlatých předmětů starých 2400 let a pocházejících z doby Skytů, tedy nomádů, kteří kočovali mezi Střední Asií a dnešním jižním Ruskem a Ukrajinou a založili svou říši na dnešním Krymu. "Jsou to velmi staré umělecké předměty nevyčíslitelné hodnoty. Pokud zmizí kultura, je to nenapravitelná katastrofa," řekl Oleksandr Symonenko z ukrajinského archeologického ústavu.

Podle ukrajinských zdrojů Rusové rabovali muzea i v době bojů o Mariupol. Město se dostalo pod ruskou kontrolu v květnu, když se jeho obránci vzdali. Podle mariupolské radnice vojáci z městského muzea odnesli 2000 předmětů, mezi nejcennějšími byly staré ikony, ručně psaná tóra a bible stará 200 let. Odnesli rovněž malby Archipa Kuindžiho narozeného v Mariupolu a krymského rodáka Ivana Ajvazovského. Podle zdrojů z Mariupolu Rusové předměty odvezli do Doněcké oblasti.

Na ničení kulturních památek v bojích upozornila také OSN. Podle Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO) bylo poškozeno 199 míst ve 12 regionech. Je mezi nimi pře 80 kostelů, 37 historicky cenných budov, 37 objektů používaných ke kulturním aktivitám, památníky, muzea a knihovny. Ukrajinské úřady při tomto výčtu dospěly k číslu 270 zničených kulturních památek.

Pracovníci ukrajinských muzeí se snažili odvézt cenné předměty co nejdále od fronty. Ředitelka kyjevského muzea ukrajinských památek Natalija Pančenková řekla, že panovaly obavy, že při pokusu vstoupit do Kyjeva budou Rusové ničit vše ukrajinské. Odstranila proto od vchodu tabulku s názvem muzea, sbalila do krabic artefakty a nechala je odvézt. "Doufáme, že se jednou na svá místa vrátí, teď muzeum vystavuje kopie," sdělila.