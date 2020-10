AP: Restrikce prohlubují propast mezi anglickým severem a jihem

Liverpool - Anglické přístavní město Liverpool, které dalo světu Beatles, přestálo desítky let průmyslového úpadku, aby se nakonec stalo oslavovaným symbolem městské obnovy. Koronavirus nyní pracně vybojované oživení ohrožuje a zároveň zvyšuje napětí mezi severem Anglie a bohatším jihem, napsala agentura AP.

Liverpoolu, zhyzděnému opuštěnými budovami a poznamenanému zanedbáváním ze strany vlády v 80. letech, vlila novou krev do žil podpora kultury, nočního života, fotbalu a spojení se slavnou hudební čtveřicí. Obyvatelé města si však zachovali nedůvěru vůči londýnským politikům a korovirová pandemie ji opět vynesla na povrch.

Liverpool byl totiž první oblastí v Anglii, na kterou byla uvalena přísná koronavirová omezení, která zavřela hospody a ohrozila tisíce pracovních míst. Lidé ve městě tak znovu získali pocit, že jsou trestáni politiky v hlavním městě ležícím o 290 kilometrů dál na jih.

"Na začátku, když jsme se všichni dostali do uzávěry, to dávalo smysl. Dělali jsme to všichni z nějakého důvodu a bylo to v pořádku," říká majitelka hospody Fiona Hornsbyová, která jen s nechutí uzavřela svůj bar Bridewell. Splnila tak pravidla nových omezení pro podnikání pro společenské kontakty, které vláda vyhlásila tento týden.

"Je to skoro, jako bychom byli odděleni, rozděleni. Prostě se to není vůbec dobrý pocit," komentuje ale poslední, velmi komplexní a cílená omezení.

Liverpool v tom není sám. Jelikož směsice specifických opatření, odlišných pro města a regiony s různou mírou rozšíření koronaviru, nahrazuje celostátní karanténu, pandemie zdůraznila propast v bohatství a zdravotní situaci mezi relativně bohatým jihem Anglie a postindustriálním severem. Právě tam přitom leží další velká města Manchester, Newcastle či Leeds.

Na Manchester, který býval motorem průmyslové revoluce v Anglii a později se přetvořil v centrum britského hudebního a kreativního průmyslu, rovněž patrně dopadnou vládní omezení. Starosta Andy Burnham, který je členem opozičních labouristů, ve čtvrtek obvinil vládu, že s lidmi v severní Anglii zachází jako s "občany druhé kategorie", neboť prý zavádí "drsné uzávěry bez náležité podpory postižených lidí a podniků".

Od léta, kdy se znovu otevřely obchody, restaurace a další podniky a studenti se na podzim vrátili do škol a univerzit, je nárůst počtu infekcí v Británii daleko méně rovnoměrný než za jarní vlny. Nakažených v současné době přibývá mnohem rychleji v severní než v jižní Anglii.

Britská vláda tento týden přijala třístupňový systém, který řadí města a regiony v Anglii podle středního, vysokého nebo velmi vysokého rizika infekce. Pouze Merseyside, tedy liverpoolský region s 1,6 miliony obyvatel, byl rovnou zařazen do nejvyššího stupně, který vyžaduje uzavření hospod a výrazně omezuje sociální kontakty obyvatel.

Úřady v severní Anglii souhlasí, že je potřeba konat. S více než 600 případy na 100.000 lidí a jednotkami intenzivní péče plnými z 90 procent je Liverpool v této fázi pandemie jedním z nejzasaženějších měst v Evropě.

Mnozí však vyjadřují nelibost nad tím, že vláda příliš rychle přikročila k ukončení celostátní uzávěry, aniž by nastavila účinný systém testování a trasování nakažených, který by bránil šíření nákazy z nových ohnisek.

Činitelé v Liverpoolu chtějí mít větší slovo při boji proti nákaze, vytváření strategie pro ukončení restrikcí a rozdělování peněz, které by nahradily roky vládních výdajových škrtů.

Napětí mezi severem a jihem vyvolané pandemií vždy bublalo pod povrchem. Politolog z Liverpoolské univerzity David Jeffrey uvádí, že narativ "oni proti nám" podpořily v 80. letech spory mezi Liverpoolem a konzervativní vládou premiérky Margaret Thatcherové kvůli penězům i politice.

Premiér Boris Johnson, který je konzervativec stejně jako Thatcherová, je ve městě obzvláště nepopulární. Liverpoolané, běžně známí jako Scousers, si stále pamatují, že je před lety časopis, v němž Johnson pracoval, obvinil je z toho, že si "libují" v pozici oběti.

"V Liverpoolu je myšlenka, že 'Scousers nedůvěřují toryům (představitelům Konzervativní strany)', spojena s nedůvěrou ve vládu a její koronavirovou politiku," vysvětluje Jeffrey. "Pokud nebude existovat důvěra v kompetenci vlády, lidé se nebudou řídit jejími pravidly," dodává.

Dokládají to záběry z úterní noci. Jen několik hodin před začátkem platnosti nových restrikcí se mladí lidé bavili v ulicích, aniž by při tom brali ohledy na nutnost dodržovat společenský rozestup.

Před pandemií by byl tento výjev považován za známku úspěchu města. Liverpoolské doky na řece Mersey, opuštěné na konci 20. století, byly revitalizovány a jsou plné restaurací a muzeí, včetně mezinárodního muzea otroctví či galerie Tate.

Čtyři univerzity přitahují do města mladé a aktivní lidi, fotbalové týmy v Premier League - Liverpool a Everton - vytvářejí tisíce pracovních míst. Turisté přijíždějí z celého světa, aby viděli rodné domy nejslavnějších rodáků města - členů kapely Beatles a stejně tak slavný Cavern Club, kde kapela hrávala.

Nyní se ale tohle všechno zastavilo. "Fotbal, noční život, lidé přijíždějící do města - je to všechno pryč," říká John Ambrose, průvodce v agentuře Fab4 Taxi Tours s tematikou Beatles. "Dříve jsme organizovali na 4000 vyjížděk ročně, letos uděláme jen asi 12 procent z tohoto počtu," stýská si.

Mnozí se obávají, že výdobytky, kterých severoanglická města dosáhla, přijdou vniveč. Majitelé místních firem tvrdí, že vládní podpora v podobě proplácení dvou třetin platů pracovníků v podnicích, které musely uzavřít, nestačí na to, aby letos v zimě zabránila obrovským potížím.

"Myslím, že kdyby přišli a mluvili s námi, tedy skutečně přišli a mluvili s námi, pak by možná věci chápali a přemýšleli o nich trochu jinak," říká Hornsbyová, která propustila 20 zaměstnanců. "Ale oni to neudělali, nebo snad ano?"