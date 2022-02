AP: Putin útokem na Ukrajinu ztratil spojence na východě Evropy

Moskva/Praha - Ruská invaze na Ukrajinu šokovala bývalé sovětské satelity ve střední a východní Evropě a vyvolala silné odsudky i ze strany nejvíce prokremelských politiků v regionu. Píše to agentura AP, která poukazuje na vyjádření lídrů v Maďarsku, Bulharsku, Rumunsku a také na dnešní slova českého prezidenta Miloše Zemana.

Toho společně s maďarským premiérem Viktorem Orbánem označila za dva dosavadní "silné proruské hlasy v Evropské unii". Dnešní zahájení ruského útoku proti Ukrajině ale jejich rétoriku změnilo.

Orbán kroky Moskvy ve videu umístěném na facebook odsoudil poté, co se vysoce postavení maďarští činitelé v posledních týdnech kritice Ruska vyhýbali. "Rusko zaútočilo na Ukrajinu vojenskou silou," řekl maďarský premiér. "Postoj Maďarska je jasný: Stojíme za Ukrajinou, stojíme za územní celistvostí a svrchovaností Ukrajiny," doplnil maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó.

Český prezident Zeman zase v dopoledním projevu uznal, že se mýlil, když v předchozích týdnech odmítal předpovědi o ruské invazi. Vývoj z dnešního rána přitom označil za nevyprovokovaný akt agrese a zločin proti míru.

"Pro některé ze zemí, které opustily sovětský blok v návaznosti na sérii antikomunistických revolucí před více než 30 lety, jsou bolestně povědomé záběry tanků a vojáků přijíždějících potrestat zemi, která se snaží jít vlastní, nezávislou cestou," píše AP. Připomíná vstup vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968 a krvavé potlačení protisovětského povstání v Maďarsku o 12 let dříve.

Kromě maďarských a českých představitelů dnes vpád ruských jednotek do sousední země odsoudily i Rumunsko nebo Bulharsko, které bylo podle AP v dobách studené války nejbližším spojencem Moskvy. Podobné vyjádření zaznělo i od vedení Moldavska, které patřilo do Sovětského svazu a jako jedna z mála postkomunistických zemí na východě Evropy zatím nevstoupilo do NATO. Moldavská prezidentka Maia Sanduová označila ruský útok za porušení mezinárodních norem a dodala, že mezinárodní společenství "jednomyslně" krok odsuzuje.