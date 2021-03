AP: Podle zprávy WHO je únik koronaviru z laboratoře nepravděpodobný

Ženeva/Peking - Koronavirus způsobující nemoc covid-19 zřejmě pochází od netopýrů a na člověka se přenesl přes dalšího živočicha. Scénář, že virus SARS-CoV-2 unikl z laboratoře, je naopak "vysoce nepravděpodobný", uvádí podle agentury AP pracovní verze studie o původu viru, na níž se podílejí odborníci ze Světové zdravotnické organizace (WHO) a Číny.

Zveřejnění zprávy, která vychází z letošního pátrání týmu WHO v Číně po původu koronaviru, bylo opakovaně odkládáno. Podle AP to vedlo k dohadům, zda se čínská strana nesnaží studii ovlivnit tak, aby se vyhnula případnému obvinění, že pandemii způsobila. Na podobě dokumentu se totiž musejí shodnout experti z WHO a Číny. Peter Ben Embarek, šéf týmu WHO, který byl vyslán do Číny vyšetřit pozadí pandemie, minulý týden uvedl, že zpráva by mohla být připravena k zveřejnění za několik málo dní.

Agentura AP dnes získala koncept napjatě očekávaného dokumentu od diplomata působícího v Ženevě a zastupujícího jeden z členských států WHO, který ale nechtěl být jmenován, protože studie zatím nebyla oficiálně zveřejněna. Není tak zcela jasné, nakolik bude zpráva před publikováním ještě pozměněna.

Mezinárodní tým zkoumal čtyři hypotézy o původu koronaviru a seřadili je na stupnici podle pravděpodobnosti. Jako pravděpodobná až velmi pravděpodobná je podle dokumentu teorie, že virus byl přenesen na člověka přes dalšího živočicha. Přímý přenos z netopýra na člověka vyhodnotili odborníci jako pravděpodobný. Možný, ale nikoliv pravděpodobný je pak podle expertů scénář, že se virus do Číny dostal s dodávkou mražených potravin. Ve všech oblastech vyjma hypotézy týkající se úniku z laboratoře navrhl kolektiv autorů další zkoumání.

Virus nejpodobnější tomu, který způsobil pandemii covidu-19, byl nalezen u netopýrů, o nichž je známo, že jsou přenašeči koronavirů. Zpráva však konstatuje, že "z pohledu evoluce je virus objevený u netopýrů vzdálený od viru SARS-CoV-2 zhruba několik desetiletí, což poukazuje na existenci dosud neodhaleného chybějícího článku". Studie tvrdí, že velmi podobné viry byly objeveny také u luskounů, a upozorňuje, že covid-19 mohou přenášet také norci a kočky.

Virus SARS-Co-V byl poprvé zaznamenán v prosinci 2019 v čínském Wu-chanu a od té doby se rozšířil téměř do celého světa. Podle názoru některých expertů se virus přenesl na lidi na wuchanském tržišti, kde se prodávala divoce žijící a exotická zvířata. Čínská vláda tuto verzi zpochybňuje a tvrdí, že virus pochází ze zahraničí, například z dovezených mořských plodů.