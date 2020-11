AP: Po další prohře na Floridě demokraté začínají hledat důvody

Tallahassee (USA) - Považovat prohru o necelé čtyři procentní body za volební výprask je možné asi jen na Floridě. Náskok, s jakým ve státě proslulém mimořádně těsnými výsledky porazil prezident Donald Trump bývalého viceprezidenta Joea Bidena, byl ale pro demokraty ponižující. Mnoho z nich proto začalo hledat odpovědi na otázku, proč opět selhali ve snaze uzavřít s floridskými voliči dohodu, napsala agentura AP.

Demokraté se zaměřili na dvě jasná vysvětlení. Prvním z nich je, že Biden nedokázal oslovit na Floridě voliče s kořeny v Latinské Americe. Obzvlášť špatně si vedl ve vztahu k voličům původem z Kuby, kteří žijí v jižní části státu. Za Bidenovým neúspěchem je podle demokratů možné hledat ale i rozhodnutí nekonat v době pandemie akce, na kterých by se lidé dostávali do kontaktu.

"Biden zjevně nedokázal oslovit floridské voliče a vyvolat u nich nadšení, kvůli kterému by šli a volili ho tak, jak se to podařilo Trumpovi s jeho voličskou základnou," uvedl Fernand Amandi, demokrat z Miami, který se účastnil průzkumů veřejného mínění. "Co mě na tom nejvíc štve je, že problémy, které je třeba řešit, jsou tak zjevné. Řešit se ale nebudou," dodal.

Amandi se zaměřil na problém Bidenovy kampaně při oslovení hispánských voličů na Floridě. Trump a republikáni na Bidena posledních několik měsíců sypali jedno zavádějící obvinění za druhým. Podle nich je "socialista" a bude se snažit podbízet levicovému křídlu Demokratické strany. To mělo vliv na americké voliče kubánského a venezuelského původu, kteří tato označení spojují s autoritářskými a zkorumpovanými představiteli zemí Latinské Ameriky.

Bidenovu slabost bylo možné nejlépe pozorovat na příkladu chabého výsledku v okresu Miami-Dade, který má na Floridě nejvíce hispánských voličů, obzvlášť Američanů s kubánskými kořeny. Bidenovi se podařilo v okrese zvítězit s náskokem pouhých sedmi procentních bodů, zatímco demokratka Hillary Clintonová zde před čtyřmi lety porazila Trumpa s náskokem 30 procentních bodů.

Podle průzkumu agentury AP hlasovalo pro Trumpa na Floridě 58 procent Američanů s kubánskými kořeny, zatímco v případě Američanů s kořeny v zemích Jižní Ameriky byla podpora rovnoměrně rozložená mezi Bidena a Trumpa. Například Portoričané podpořili Bidena poměrem dvě ku jedné.

"Když se podíváte na okres Miami-Dade, používala protistrana reklamy, v nichž se často objevovalo slovo socialismus a dokonce i slovo komunismus," uvedl člen Sněmovny reprezentantů za floridské demokraty Charlie Crist, který byl kdysi členem Republikánské strany a zastával i úřad guvernéra. "Myslím si, že to mělo vliv," uvedl. "Když na vás útočí, musíte útočit také. Nejsem si ale jistý, do jaké míry naše strana přešla do protiútoku," dodal Crist.

Trump se na Floridu, která se stala jeho adoptivním domovem, zaměřil od počátku a cílil i na hispánskou komunitu, jejíž členové tvoří dvacet procent místních voličů. Biden se do boje o stát na jihu USA zapojil poměrně pozdě. Musel si nejprve zajistit nominaci své strany do prezidentského klání. V agresivní kampani mu zabránila i pandemie covidu-19, jejímž ohniskem určitou dobu byla právě Florida.

I když Biden a jeho kandidátka na viceprezidentku Kamala Harrisová nakonec klíčové volební bojiště navštívili, většina kampaně se odehrávala kvůli obavám z nákazy virtuálně. Když republikáni začali opět vést kontaktní volební kampaň, demokraté zůstávali opatrní.

Podle demokratické senátorky Annette Taddeové, která dlouhodobě kritizuje přístup své strany ke kampaním, je ale třeba příčinu Bidenovy prohry hledat v době dávno před pandemií. "Musíte být přítomní neustále a nemůžete považovat hlasy menšin za samozřejmé," řekla. "Nemůžete přijít dva měsíce před volbami a očekávat, že v těchto komunitách zavládne nadšení," dodala.

Republikánský guvernér Floridy Ron DeSantis přičítá Trumpovo vítězství schopnosti prezidentovy kampaně nadchnout voliče i v době pandemie. "Podařilo se mu na Floridě dosáhnout opravdu významného vítězství," řekl Trumpův spojenec DeSantis. Podle něj se prezidentovi dařilo i díky "velkým akcím" a energii, kterou se mu na nich podařilo generovat.

Demokraté připouštějí, že se republikánům letos podařilo přimět řadu lidí, aby se registrovali jako voliči, a sebrali tak zčásti demokratům výhodu, kterou dlouho měli. Demokratům se ale na druhou stranu podařilo přimět řadu obyvatel Floridy, aby hlasovali korespondenčně. V minulých volbách přitom tento způsob hlasování přál spíše republikánům. Zatímco nyní hlasovalo poštou před úterním volebním dnem více demokratů, republikánům se podařilo své voliče vyburcovat k osobní účasti u volebních uren, a to i v rámci předčasného hlasování.

Republikánům se na Floridě v posledních letech daří. V roce 2016 Trump těsně porazil Hillary Clintonovou. Před dvěma lety demokratický kandidát Andrew Gillum, který mohl být prvním černošským guvernérem Floridy, těsně prohrál v souboji s nynějším šéfem státu DeSantisem. Demokratický senátor Bill Nelson rovněž těsně prohrál s republikánem Rickem Scottem při pokusu o znovuzvolení v roce 2018. V současné době demokraté zastávají na Floridě jen jediný celostátní úřad: v čele místního ministerstva zemědělství stojí Nikki Friedová, která se podle AP chce v budoucnu ucházet o vyšší funkce. Její úspěch ale bude záviset na tom, zda se demokraté poučí ze svých porážek.

Podle senátorky Taddeové se demokraté musí vrátit k základům politické práce. "Je to matematická otázka. Musíme neustále registrovat nové voliče," dodala.