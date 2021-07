AP: Olympiáda začíná, módní policie se může pustit do práce

Tokio - Módní policie se může pustit do práce. V pátek začínají olympijské hry v Tokiu a světoví sportovci budou pochodovat za svými vlajkonoši. A až se tak stane, započne rovněž přehlídka jejich oblečení. Olympijské úbory jsou vděčným tématem sociálních sítí, které ožívají už při několikahodinovém defilé jednotlivých národních týmů. Bude tam i Česká republika se svým tradičním modrotiskovým designem a vějíři, což se už stalo terčem některých vtipů, píše agentura AP.

Česko tak navazuje na křiklavé deštníky a neonově modré holínky při olympiádě v Londýně v roce 2012 a na pruhovaná saka během her v Riu de Janeiro o čtyři roky později.

Izraelští sportovci budou mít průhledné nylonové bundy s obrovskými kapsami, zatímco značka Emporio Armani oblékla italský tým do teplákových souprav s motivem japonského vycházejícího slunce v barvách italské vlajky. Libérie pak dostala dar od designéra Telfara Clemense, bujarého liberijského Američana, jenž produkuje vyhledávané tašky.

Dříve to měli sportovci ohledně módy mnohem snazší. Na počátku se nekonala žádná přehlídka nebo zahajovací ceremoniál. Atleti si oblékli, co chtěli. A často chodili s vybavením, které náleží k jejich druhu sportu.

"V počátcích to nebyla velká věc," říká David Wallechinsky, člen výkonné rady a někdejší šéf Mezinárodní společnosti olympijských historiků. "Lidé prostě přicházeli. Pokud se chtěl tým nějak podobně obléci, tak to udělal," dodává Wallechinsky, jenž objevil například archivní záběry britských curlerů z roku 1924, kteří se na přehlídce při olympijských hrách ve francouzském Chamonix předvedli se vztyčenými košťaty.

Na počátku byl výběr oblečení zcela dobrovolný. Ve starověkém Řecku sportovci často závodili nazí. V moderní době přehlídka uniforem často vzdává hold hostitelské zemi. Letos pandemie přinesla další prvek: masky.

Austrálie má v nabídce pro sportovce pískově zbarvené sako se jmény 320 australských olympijských vítězů na podšívce. Kanadský olympijský tým se pro závěrečnou ceremonii spojil s firmou Levi's a vznikla džínová bunda s motivy japonského pouličního umění, které doplní bílé džínové kalhoty.

Alison Brownová, moderátorka podcastu pro olympijské fanoušky nazvaného Keep the Flame Alive, se domnívá, že vybavit olympijské týmy, včetně těch, které soutěží na paralympiádě, není snadné. "Musí se přizpůsobit všem typům postav. Představte si drobné gymnastky, statné vzpěrače a vytáhlé basketbalisty. Musí vyjadřovat něco o národu, vzdávat čest hostiteli, být dostatečně vážné pro slavnostní příležitost, ale zároveň praktické, aby byly pohodlné pro hodiny strávené v horku," upozorňuje Brownová.

Moderátorku lze považovat za fanouška českého oblečení od návrhářky Zuzany Osako. Muži v něm budou v modrých vestách a bílých kalhotách, ženy v modrých halenkách a bílých sukních. "Podařilo se jim spojit prvky české lidové tradice, tradiční japonské techniky barvení indigem a poklonu velké české gymnastce Věře Čáslavské. A přitom je oblečení nositelné a v horku pohodlné," uvedla Brownová.

O kanadských džínových bundách pronesla: "Myslím, že jsem něco podobného měla na sobě v roce 1987. Zajímalo by mě, jestli to opravdu chce nosit někdo starší 12 let." Lucia Kinghornová z firmy Hudson's Bay, která se podílela na kanadském olympijském oblečení, si je pohrdání vědoma. "Máme mnoho odpůrců, ale ještě více fanoušků," prohlásila. "Jsme hrdí na promyšlený design oblečení týmu Kanady a jsme rádi, že o něm tolik lidí mluví," dodala.

Brownová není příliš nadšená ani z oděvů amerického týmu. Jeho součástí jsou modré džínové kalhoty pro zahajovací průvod a bílé džíny pro závěrečný ceremoniál. "USA zůstaly u stejného návrháře - Ralpha Laurena - jako už několik let, což vedlo k dalšímu jachtařskému vzhledu. Zívám," okomentovala kolekci. "Navíc se očekává, že v Tokiu bude velmi horko. Džíny, pletený vršek, šála a sako? Kdo by chtěl v takovém horku a vlhku nosit džíny?" dodala.

Japonská kolekce odkazuje na oblečení, které měl na sobě japonský tým při zahajovacím ceremoniálu při olympijských hrách, jež se konaly v Tokiu v roce 1964. Tehdy měli sportovci červená saka a bílé kalhoty. Letos se barvy prohodily.

Nejoblíbenější kolekcí Brownové je ale zatím oblečení mexické výpravy. Mexický olympijský výbor uspořádal na internetu národní hlasování, v němž lidé vybírali ze tří návrhů oblečení sportovců pro zahajovací ceremoniál. Vítězný návrh vzdává hold státu Oaxaca v podobě jedné pestrobarevné klopy saka. "Blejzr obsahuje jednu květinovou klopu v tradiční zapotécké výšivce. Je tak krásný, aniž by působil kostýmně," míní Brownová.

Na tom, co nosí olympijští sportovci během zahajovacích ceremoniálů, jsou postavené celé kolekce určené k prodeji spotřebitelům. "Pro tyto značky je to skvělý okamžik, kdy mohou ukázat svého týmového ducha a své inovace v oblasti nových technologií," uzavírá Ted Stafford, jenž pracuje pro časopisy Men's Health a Esquire. To se týká například chladicí jednotky, kterou Ralph Lauren zabudoval do bílé džínové bundy pro vlajkonoše americké výpravy.