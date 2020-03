AP: New York paralyzuje nákaza, zdravotníci jsou k smrti vyděšeni

Testování na koronavirus v New Yorku.

New York - Epidemie způsobená koronavirem tvrdě dopadá na americké zdravotníky, kritická situace je hlavně v New Yorku, kde jsou sestry nuceny pracovat i v případě, že jejich test na přítomnost viru je pozitivní a jsou zatím bez příznaků. "Naše ambulance je jako Petriho miska," přirovnal zdravotník Benny Mathew místnost urgentního příjmu k pomůcce pro kultivaci mikrobů. Personál nemocnic je podle agentury AP vyděšen k smrti.

Spojené státy jsou pandemií postiženy nejvíc a New York je v USA hlavním ohniskem nákazy. "Mám zlost. Mohli jsme si zajistit dostatek ochranných prostředků už před řadou měsíců, v Číně to začalo v prosinci. Ale mysleli jsme si, že tady se to stát nemůže," řekl AP Matthew, který pracuje v newyorském Montefiore Medical Center. Některé nemocnice mají tolik mrtvých, že musely povolat chladírenské vozy jako provizorní márnice. Záchranné služby vyřizují telefonáty po tisících.

Nedostatek roušek a respirátorů nutí lékaře a sestry nosit tytéž ochranné prostředky celý den. "Jako když vám přidělí tři kousky toaletního papíru, s nimiž máte vystačit týden," řekla AP rozhořčená předsedkyně newyorského sdružení zdravotních sester Judy Sheridanová. Váznoucí dodávky ventilátorů brzy postaví zdravotníky před kritickou volbu: budou muset rozhodnout, kdo pomocný přístroj dostane.

Ve čtvrtek New York evidoval 21.873 nakažených, 281 mrtvých a 3900 hospitalizovaných. Nikdo neví, jaké procento připadá na zdravotníky. Personál nemocnice Mount Sinai West, frustrovaný nedostatkem roušek, lůžek i pomůcek, poslal listu New York Post fotografii s lékaři v pytlích na odpadky místo ochranných obleků. "Zacházejí s nimi jako s odpadem," komentoval list fotku umístěnou na titulní straně.

Newyorským zdravotníkům má brzy pomoci na 40.000 bývalých penzionovaných kolegů, kteří se vrátí do práce. Pomoci mají i studenti vyšších ročníků lékařských fakult.