AP: Macron po volebním vítězství posiluje dodávky zbraní na Ukrajinu

Paříž - Když ruský prezident Vladimir Putin v pondělí gratuloval svému francouzskému protějšku Emmanuelu Macronovi ke znovuzvolení a popřál mu "úspěch ve vaší činnosti", byl ruský vůdce pravděpodobně více zdvořilý než upřímný. Macron má totiž na začátku svého druhého funkčního období v úmyslu, aby Francie i nadále stála v čele mezinárodního snažení o přinucení Putina ke změně přístupu k Ukrajině. Dal proto zelenou dodávkám moderních dělostřeleckých zbraní Kyjevu, které by mohly pomoci zastavit novou ruskou ofenzivu na východě země. Píše o tom dnes agentura AP.

Samohybné houfnice Caesar, které umí vystřelit šest ran za minutu na vzdálenost větší než 40 kilometrů, umožní Ukrajincům zasahovat ruské jednotky na dálku, poté se přemístit a následně na ně střílet znovu. Děla nasazená s velkým úspěchem v tažení proti Islámskému státu v Iráku jakož i v dalších konfliktech představují další stupeň francouzské pomoci vládě prezidenta Volodymyra Zelenského.

Dalším významným posunem je skutečnost, že Macron o dodávkách zbraní otevřeně hovoří, a zvedá tak závoj tajemství, kterým byla francouzská vojenská pomoc Kyjevu dosud zahalena. Dodávky a publicita podle AP společně signalizují Macronovu tvrdší linii ve vztahu s Putinem, tedy méně mluvit a zapojit se více do střetu s Kremlem.

"Zpočátku jsme se trochu zdráhali ukázat, co poskytujeme," řekl generál ve výslužbě a bývalý šéf francouzské vojenské mise při OSN Dominique Trinquand. Ale "týden po týdnu jsme (dodávky) navyšovali a testovali reakci".

Macron zmínil možnost dodávek houfnic Caesar v rozhovoru pro deník Ouest-France 21. dubna, tedy v závěrečné fázi své kampaně za znovuzvolení francouzským prezidentem. Zmínil také střely Milan, byť předání těchto protitankových zbraní bylo oznámeno již dříve.

Počty Macron neuvedl. S odvoláním na blíže neurčené francouzské zdroje list Ouest-France nicméně uvedl, že francouzská armáda ze svých zásob vyčlení 12 houfnic Caesar a že na vojenskou základnu na jihu Francie již dorazilo na výcvik 40 ukrajinských dělostřelců.

Macron uvedl, že jeho "červenou linií" je nadále nevstoupit do přímého konfliktu s Ruskem. Ale do této hranice "musíme Ukrajincům poskytnout maximální pomoc", míní Macron. "Dodáváme významné vybavení," dodal s tím, že "v této cestě musíme pokračovat". Jeho ministryně obrany Florence Parlyová na twitteru uvedla, že součástí dodávky budou i tisíce dělostřeleckých granátů.

Analytik se specializací na dělostřelecké systémy Sunil Nair pro odborný časopis Jane's uvedl, že samohybné houfnice mohou být použity samostatně nebo společně jako baterie. "Poskytuje to palebnou sílu, o tom není pochyb," řekl. "Jde o to, jak ji (Ukrajinci) použijí a kde ji použijí."

Před ruskou invazí na Ukrajinu z 24. února i po jejím zahájení udržoval Macron s Putinem otevřené komunikační kanály. Zvěrstva, která vyšla na povrch po stažení ruských vojsk z obcí v okolí Kyjeva, však Macrona přiměla tyto aktivity přerušit. Jeho kancelář minulý týden uvedla, že oba prezidenti spolu od 29. března nemluvili.

Macron ovšem tvrdí, že nakonec bude muset telefon zvednout znovu - s odůvodněním, že pokud nebude s Putinem mluvit, umožní to vedoucím představitelům Číny, Indie a Turecka postavit se do čela snah o zprostředkování míru, ať už by nastal kdykoliv. "V určité fázi budeme muset připravit příměří a Evropa bude muset být u jednacího stolu," řekl Macron minulý týden.

Do té doby však povedou jednání francouzské zbraně - v naději, že se jim podaří zvýšit tlak na Putina. "Nejlepší způsob, jak vést úspěšné rozhovory, je, aby Ukrajinci úspěšně odvrátili ruskou invazi," řekl francouzský vojenský a bezpečnostní analytik François Heisbourg z Mezinárodního institutu pro strategická studia (IISS).

Houfnice Caesar umožní "lovit" ruské dělostřelectvo používané na východě Ukrajiny k nevybíravému ostřelování civilních cílů. "Američané, Poláci, Slováci, Belgičané, Francouzi a Kanaďané posílají na Ukrajinu těžké dělostřelectvo," připomněl Heisbourg. "To je opravdu, opravdu velké zlepšení situace Ukrajiny v nové fázi války," dodal.