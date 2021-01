AP: Lyžaři kvůli uzavření vleků přecházejí na sněžnice

Annency (Francie) - Ačkoliv se z nynější pandemie a s ní spojených úmrtí nikdo neraduje, ředitel jednoho z největších světových výrobců sněžnic Philippe Gallay uznává, že krize jeho podnikání pomáhá. V důsledku rozhodnutí Francie a dalších zemí zastavit kvůli nebezpečí nákazy novým koronavirem provoz vleků a lanovek v lyžařských střediscích firmě strmě roste odbyt, uvedla agentura AP.

Bez možnosti dostat se na svahy s pomocí strojů zvolili lyžaři a snowboardisté řešení ze staré školy - prosté sněžnice.

Minulý měsíc převzala Gallayova továrna společnosti TSL v Annency ve francouzských Alpách na 100.000 objednávek sněžnic - třikrát více, než kolik by před pandemií vyrobila za celý rok.

"Objednávky nás drtí," říká Gallay. "Ale je to dobrý stres (...) Pokud jde o covid-19, musíme uznat, že jsme ti šťastnější."

Gallay zahájil v továrně provoz 24 hodin denně a najal i lyžařské instruktory a vlekaře, kteří se kvůli koronaviru ocitli bez práce. Počet zaměstnanců se tak zvýšil z původních 20 na nynějších 80. I tak ale požadavky nestíhá uspokojovat a je ve skluzu se 40.000 objednávkami.

V lyžařském středisku Semnoz, které je od Annency vzdáleno půlhodiny jízdy, má půjčovna vybavení pro zimní sporty v těchto dnech rozpůjčované do 9:30 veškeré sněžnice, říká ředitel resortu Gregoire Chavanel. Nazout sněžnice je podle něj "to jediné, co se dá v této sezoně dělat".

V rámci koronavirové uzávěry jsou ve Francii otevřeny školy a obchody, povoleno je i sportování na profesionální úrovni. Od 18:00 ale platí noční zákaz vycházení, uzavřeny jsou restaurace, divadla, kina, posilovny, kavárny a bary. Lyžařské sjezdovky jsou otevřeny pro ty, kteří jsou ochotni si na ně vyšlápnout po svých.

Obyvatelka blízké vesnice Lucie Godineauová si ve svazích nad střediskem razí se sněžnicemi cestu prachovým sněhem. Normálně by na sobě měla lyže, to ale kvůli zastavení vleků nepřichází v úvahu. "Chybí mi to," říká o sjezdování. Smířila se ale s realitou, alespoň na tuto sezonu. "Jsou sněžnice a nic víc."