AP: Libanonské banky jsou na kolenou, ale ještě je tu Hizballáh

Bejrút - Když v roce 2019 v Libanonu začala finanční krize, ocitl se Hasan Šumar ve stejné situaci jako ostatní Libanonci - ztratil přístup ke svým dolarovým úsporám v bance. Na rozdíl od jiných měl ale alternativu: stále byl schopen vybírat dolary ze svého konta založeného u sdružení Kard al-Hasan, což je finanční ústav libanonské šíitské strany a také bojové organizace Hizballáh, napsala agentura AP.

Šumar si zde konto udržoval několik let, od doby, kdy si zřídil půjčku na svá univerzitní studia. Na rozdíl od bankovních půjček byla tato bezúročná. O to ale Šumarovi nešlo, tak jako spíš o to, že tady má k penězům přístup kdykoli. "Když ty peníze potřebuji, mám je," řekl.

Hizballáhu se tak podařilo zajistit občanům životně důležitý zdroj tam, kde státní finanční instituce selhaly. V době, kdy domácí měna prudce oslabuje, všichni potřebují devizy a hotovost. V bankách lidé stojí dlouhé fronty a bez úspěchu diskutují s manažery, když chtějí vybrat ze svých dolarových kont. Většina bank přestala poskytovat dolarové půjčky.

Ne tak u Kard al-Hasanu, kde si lidé stále mohou půjčit menší dolarové sumy bez úroku a zaplatit z nich školné, svatbu, ojeté auto nebo začátek malého podnikání. Stejně tak tam mohou založit spořicí účet. Je to oficiálně nezisková charitativní organizace, ale také nástroj, jímž si Hizballáh zajišťuje podporu libanonských šíitů, navzdory tomu, že čelí značné kritice Libanonců směřující vůči politické elitě.

V Libanonu roste chudoba a Hizballáh je schopen zajistit ve své komunitě levné školy, nemocniční péči i topný olej. Členy svého ozbrojeného křídla stejně jako zaměstnance svých institucí je schopen nadále platit v dolarech, zatímco všichni ostatní dostávají mzdy v libanonských librách. Hodnota místní měny za krize spadla o 80 procent.

Ačkoli se na Kard al-Hasan vztahují od roku 2007 americké sankce, v posledním roce jí přibylo mnoho klientů. Její mluvčí Batúl Tahíníová řekla, že "lidé ztrácejí důvěru v banky a hledají za ně náhradu". Podle ní se loni množství půjček nijak nezvýšilo, zato počet vkladů byl ve srovnání s rokem 2019 mnohem vyšší, jejich přesný počet ale mluvčí nesdělila. Generální tajemník Hizballáhu Hasan Nasralláh nedávno řekl, že si u sdružení půjčilo 300.000 lidí z různých náboženských skupin. Většinu ale tvoří šíité.

Libanonský ekonom Roy Badaro svaz označuje za součást "státu ve státě" založeném Hizballáhem, který stejně jako poskytuje vlastní školy a nemocnice, rozvíjí i svůj finanční mikrosystém. "Chce zmírnit ekonomické potíže šíitů," řekl.

Kard al-Hasan poskytuje půjčky do výšky 5000 dolarů (107.000 korun). Funguje déle než 30 let a je považován za největší nebankovní instituci schopnou poskytovat půjčky. Jako zástavu ale klient musí přinést zlato nebo přijít s ručitelem. Splátky jsou rozděleny na 30 měsíců a pak se zástava vrací. Lidé také mohou založit spořicí účty, z nichž se půjčky financují. Systém funguje na islámské zásadě, která zakazuje úroky.

Libanonská hospodářská krize je pokládána za nejhorší v moderních dějinách země. Loni se tamní ekonomika propadla o 19 procent, o práci přišly desítky tisíc Libanonců a téměř půlka ze šesti milionů občanů žije v chudobě. Lidé ztratili důvěru v bankovní systém, který v minulosti patřil k nejspolehlivějším v regionu. Lidé se rozhodli spíš než v bankách nechávat si peníze doma. Podle odhadů je to až deset miliard dolarů, řekl guvernér centrální banky Rijád Saláma.

Pro Kard al-Hasan je to dobrá příležitost, avšak Hizballáh riskuje. Chudoba se rychle šíří a krize prohlubuje, mnoho lidí nemusí být schopných půjčky splácet. Pak by podle Badara musel Hizballáh sáhnout do vlastních fondů a půjčky z nich pokrýt.

Ve hře je i pověst. Skupina hackerů nazývající se Spiderz tvrdí, že pronikla do systému Kard al-Hasan, zná část klientů a má jejich snímky z bezpečnostních kamer. Varovala klienty před výběry peněz, protože se mohou dostat do konfliktu s americkými sankcemi. Organizace potvrdila informaci o hackerském útoku v prosinci, ale nebyl podle ní rozsáhlý. Klientům vzkázala, že se nemusejí bát, že by jejich totožnost byla prozrazena. Tahíníová řekla, že se věc vyšetřuje.

Schopnost Hizballáhu operovat v dolarech vede politiky jiných náboženských a etnických skupin k poukazu na vzrůstající vliv Hizballáhu v Libanonu. "Hizballáh je v klidu, zatímco my zápasíme," řekl drúzský politik Valíd Džumblát. V jednom rozhovoru žertoval, že si musí nechat narůst po způsobu šíitů dlouhé vousy, aby si mohl půjčit u Kard al-Hasan. Nasralláh na to reagoval rychle a řekl, že jediné, co je třeba udělat, je vyplnit žádost o půjčku a složit záruku. Kard al-Hasan je podle něj naprosto spolehlivá organizace a od svého založení poskytla půjčky v objemu 3,7 miliardy dolarů přibližně 1,8 milionu lidí.