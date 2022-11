AP: Jak si vlastně chudá KLDR může dovolit tolik raketových testů?

Pchjongjang - Severní Korea tento týden uskutečnila řadu raketových testů, při kterých vypustila nejméně dvě desítky střel, a to včetně jedné mezikontinentální balistické rakety (ICBM). Letos KLDR, která patří k nejchudším zemím v Asii, navíc tempo svých raketových testů výrazně zvýšila. To podle agentury AP nastoluje otázku, kolik tyto aktivity Severní Koreu stojí a jak je vlastně hospodářsky zaostalá země financuje.

Náklady na raketové testy se podle odborníků výrazně liší podle typu použitých raket a střel. Balistické střely s krátkým doletem mohou stát dva až tři miliony dolarů (50 až 75 milionů korun), u zbraní s delším doletem jsou náklady násobně vyšší, až deset milionů dolarů. Jedná se při tom o částky, které jsou nižší než v jiných zemích, protože KLDR má velmi nízké náklady na pracovní sílu a jiné výdajové položky. Podle analytika z organizace RAND Bruce Benneta středeční testy, kdy KLDR vypustila přes 20 raket s krátkým doletem, mohly stát severokorejskou státní pokladnu 50 až 75 milionů dolarů.

K těmto výpočtům jsou ale další analytici skeptičtí. Náklady například velmi ovlivňuje, jaké části zbraní si KLDR dokáže vyrobit sama a jaké musí naopak pořídit v zahraničí. Vzhledem k tomu, že na Severní Koreu OSN uvalila sankce, tak se v podstatě vždy jedná o nákupy na černém trhu. "Nemáme žádnou možnost, jak se dozvědět, kolik Severní Koreu stojí zbraňové komponenty," upozorňuje analytik Lee Illwoo z jihokorejského ústavu Korea Defense Network. Podle něj však může Pchjongjang dostávat součástky za velmi příznivou cenu či dokonce zadarmo z Číny.

Vzhledem k tomu, že severokorejský vůdce Kim Čong-un má v zemi faktický mocenský monopol, neexistují pro něj rozpočtová omezení, se kterými se potýkají demokratické vlády. Velkou část severokorejského hospodářského produktu může použít na vývoj a výrobu zbraní. KLDR se podle analytiků také zapojuje do některých kriminálních aktivit v kyberprostoru, například do podvodů s kryptoměnami, ze kterých získává další peníze.

"Úmyslná pomoc Pekingu a Moskvy při porušování sankcí také samozřejmě pomáhá rozvoji zbraňových programů (severokorejského) režimu," uvedla další analytička z americké společnosti RAND Soo Kimová. Podle jihokorejského analytika Hong Mina se navíc zdá, že KLDR dodává podstatné množství dělostřelecké munice Rusku, které ji nyní potřebuje pro svá vojska na Ukrajině. Výměnou může Pchongjang dostávat z Moskvy vojenské technologie pro vlastní zbrojní programy.

Zatím se nezdá, že by ekonomické obtíže brzdily zbrojní programy KLDR. Vysoká frekvence raketových testů může být signálem, že se Severní Korea snaží rozšířit své výrobní kapacity munice a nových zbraní, domnívá se Hong. Podle analytiků by Pchongjang mohl mít ve skladech okolo tisíce balistických střel. To je dostatečné množství, aby KLDR pořádala raketové testy a vyvíjela nátlak na Jižní Koreu, Japonsko či USA i v příštích letech.